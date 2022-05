Giovanni van Bronckhorst is dolblij dat hij er met Rangers FC in is geslaagd om de Europa League-finale te bereiken. Zijn ploeg was donderdag tijdens de return in de halve finales knap met 3-1 te sterk voor RB Leipzig.

"Ik heb hier amper woorden voor. Het was een geweldige avond. Vooraf zeiden we dat we er alles aan zouden doen om de finale te halen en de wisselwerking tussen de spelers en het publiek was fantastisch. Het was precies de sfeer die we nodig hadden", zei Van Bronckhorst.

Het bereiken van de finale had voor Rangers extra waarde wegens het plotselinge overlijden van materiaalman Jimmy Bell, eerder deze week. De clublegende werd 69 jaar.

"Het verhaal had niet mooier kunnen zijn", aldus Van Bronckhorst, die voorafgaand aan de wedstrijd al zei dat hij de finale wilde halen voor Bell. "We zijn er allemaal heel trots op dat we in de finale staan en we hebben geproost op Jimmy."

'Voetbal is soms net schaken'

Het geeft Van Bronckhorst veel voldoening dat hij er met Rangers in is geslaagd een ploeg van het kaliber RB Leipzig uit te schakelen. Volgens de oud-trainer van Feyenoord moet je tegen teams van zo'n niveau continu scherp zijn.

"Je moet tot veel in staat zijn, want teams als Leipzig hebben door hoe je speelt en anticiperen daar tactisch op. Het is net schaken", aldus de 106-voudig international van het Nederlands elftal.

"We moesten zelf soms ook een zet doen. Je moet negentig minuten lang nadenken, kijken, overleggen en de juiste keuzes maken. Ik ben heel blij dat onze beslissingen in ons voordeel uitvielen."

Rangers staat op woensdag 18 mei in de finale tegenover Eintracht Frankfurt, dat West Ham United uitschakelde. De wedstrijd wordt gespeeld in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, het stadion van Sevilla.