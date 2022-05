Nederland heeft dankzij de finaleplaats van Feyenoord in de Conference League wederom uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ons land is verder uitgelopen op Portugal en ingelopen op Frankrijk en heeft daarmee een nieuwe stap in de richting van twee directe Champions League-tickets in 2024 gezet.

Het gelijkspel van Feyenoord tegen Olympique Marseille (0-0) is goed voor een punt en de finaleplek levert een extra punt op. Dat aantal wordt gedeeld door het aantal Nederlandse clubs dat dit seizoen Europees speelde (vijf), wat betekent dat Nederland 0,4 punten mag bijschrijven.

Daarmee loopt ons land als nummer zes van de coëfficiëntenlijst over de periode 2018-2023 verder uit op nummer zeven Portugal, dat Europees al uitgespeeld is. Het verschil is inmiddels 2,684 punten.

Als Nederland de zesde plek aan het einde van volgend seizoen nog steeds in handen heeft, dan mogen de nummers één én twee van het Eredivisie-seizoen 2023/2024 rechtstreeks de Champions League in. Voor de nummer drie wachten dan de voorrondes.

De opmars van Nederland betekent dat zelfs nummer vijf Frankrijk op de ranglijst over de periode 2018-2023 langzaamaan in zicht komt. De voorsprong van de Fransen, die dit seizoen Europees ook geen ijzers meer in het vuur hebben, is geslonken tot 2,181 punten. Waarschijnlijk mogen de nummers één, twee én drie van het land dat vijfde staat rechtstreeks de Champions League in.

De UEFA-coëfficiëntenlijst wordt berekend op basis van de prestaties van de clubs in de laatste vijf jaar. Op de ranglijst van dit seizoen staat Nederland nog zevende, maar vanaf de zomer telt het voor ons land dramatisch verlopen Europese seizoen 2017/2018 niet meer mee.

Top 8 coëfficiëntenlijst, periode 2018-2023 1. Engeland - 86,570 punten

2. Spanje - 76,141

3. Duitsland - 65,213

4. Italië - 59,283

5. Frankrijk - 48,581

6. Nederland - 46,400

7. Portugal - 43,716

8. Schotland - 32,700