Nederlandse media zijn daags na het bereiken van de Conference League-finale door Feyenoord lovend over de ploeg én over trainer Arne Slot. Ze concluderen dat het uitschakelen van Olympique Marseille een nieuwe bevestiging is dat de ingeslagen weg de juiste is.

De Telegraaf is een van de media die Slot bewieroken. "Het bereiken van de eindstrijd alleen al is een compliment voor de architect van Feyenoord. Hoeveel coaches, die met zo'n klein budget hebben moeten werken, hebben hun team internationaal zo ver ontwikkeld dat ze die ploeg naar een finale kunnen loodsen?", vraagt de krant zich hardop af.

Het AD roemt Slot eveneens. "Met slechts een handvol aankopen transformeerde Slot een lusteloos elftal tot een dynamische machine, die in heel Europa durfde uit te gaan van eigen kracht. Zónder de beste Feyenoord-speler van de laatste jaren nota bene, Steven Berghuis, die in de zomer naar Ajax vertrok", concludeert het dagblad.

"Onder Slot werd Feyenoord een team met een plan, zogezegd. De Rotterdamse club presteerde dat in het kwalitatief minste clubtoernooi, het moet gezegd, maar wel met een indrukwekkende serie die al achttien wedstrijden voortduurt."

381 Feyenoord bereikt Conference League-finale op historische avond

'Feyenoord verstond de kunst van het lijden'

Door de Volkskrant wordt aangestipt dat Feyenoord knap het hoofd koel hield op een heet avondje in Marseille, waarop het in en rond het stadion onrustig was en de tegenstander op het veld een overwicht had.

"Het was toch voornamelijk overleven", is de conclusie. "Dat lukte, geholpen ook door Marseille dat uiterst slordig voor de dag kwam en steeds vermoeider oogde. Feyenoord verstond daarmee de kunst van het lijden."

Volgens Trouw is het halen van de Conference League-finale een logisch nieuw hoofdstuk in dit seizoen voor Feyenoord. "Het optreden paste allemaal in een wonderlijke Europese campagne, een reis die al op 22 juli begon bij het Kosovaarse Drita, een duel in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Feyenoord overleefde nog twee voorrondes, een poulefase en rekende in de achtste finales en kwartfinales af met respectievelijk Partizan Belgrado en Slavia Praag."

239 Spelers vieren feest met Feyenoord-fans na bereiken finale Conference League

Franse kranten hard voor 'machteloos' Marseille

De Franse kranten zijn kritisch op het Olympique Marseille van trainer Jorge Sampaoli. "De ploeg was machteloos tegen Feyenoord en faalt aan de poort van de finale", schrijft de Franse krant Le Monde. Ook andere Franse media constateren "frustratie" na het laatste fluitsignaal.

L'Équipe schrijft over een "enorm voorspel" in de aanloop naar de "geweldige Europese avond". "Maar Marseille slaagde er niet in het vuur van de tribunes over te brengen naar het veld." De ploeg ging volgens de sportkrant gebukt onder het vroege uitvallen van sterspeler Dimitri Payet.

"Zo dichtbij en toch zo ver weg", schrijft Le Figaro, dat eveneens het wegvallen van Payet als sleutelmoment bestempelt. De regionale krant La Provence schrijft: "Het is een teleurstelling om snel te vergeten. Marseille was onzichtbaar en onnauwkeurig en het was allemaal simpelweg te weinig om de finale te halen."

De finale van de Conference League is op woensdag 25 mei in het Albanese Tirana. Feyenoord staat dan tegenover het AS Roma van coach José Mourinho.