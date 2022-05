Arne Slot was zeer trots op zijn spelers nadat donderdag dankzij een zwaarbevochten 0-0-gelijkspel tegen Olympique Marseille de finale van de Conference League werd bereikt. De trainer van Feyenoord vond dat in het Stade Vélodrome vooral de defensie op indrukwekkende wijze overeind was gebleven.

"We konden vertrouwen op een fantastische verdediging, al doe je de rest dan wel tekort", zei hij tegen ESPN. "Want zij verrichten natuurlijk ook heel veel werk om de verdediging te ontlasten."

"Het is een groot compliment aan het hele team dat negen maanden zo hard heeft gewerkt. Dat ze nu in staat zijn om fysiek gezien dit Marseille aan te kunnen en dan ook nog door te gaan over twee wedstrijden is heel knap."

Dat Feyenoord op 25 mei met AS Roma strijdt om het winnen van de Conference League is voor Slot zo snel na de wedstrijd in Marseille nog onwerkelijk. "Het is nog niet helemaal ingedaald", geeft hij toe.

"Het voelt als een van de vele wedstrijden die we dit seizoen in dit toernooi gewonnen. Het is weer een stapje, maar wel een heel mooi stapje. En er zit nog een schitterend affiche aan te komen."

Slot vond het mooi om beelden te zien van juichende Feyenoord-supporters in Rotterdam, die de wedstrijd keken op het Stadhuisplein. "We hebben ze heel erg trots gemaakt. Niet alleen vanwege het resultaat, maar vorige week in de thuiswedstrijd ook vanwege de manier waarop. Al heb je voor het bereiken van een finale ook wel wat geluk nodig."