Cyriel Dessers kan nauwelijks geloven dat hij zich met Feyenoord heeft geplaatst voor de finale van de Conference League. De Rotterdammers hadden donderdag aan een 0-0-gelijkspel in Marseille genoeg om de eindstrijd te bereiken.

"Het komt nog niet helemaal binnen", begon Dessers voor de camera van Veronica in het Stade Vélodrome, waar voor aanvang veel vuurwerk werd afgestoken. "Het is hier zo'n heksenketel en om dan zo'n resultaat te behalen. Dat is ongelooflijk."

"De eerste vijftien, twintig minuten was het niet mogelijk om te ademen. Mijn ogen prikten, mijn longen zaten vol met rook. Echt verschrikkelijk", blikte Dessers terug op de openingsfase waarin Feyenoord met de rug tegen de muur werd gezet.

"Toen we die fase hadden overleefd hadden we iets meer rust, maar we zijn nooit echt helemaal in ons eigen spel gekomen. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan ons, maar is ook de verdienste van Marseille."

Feestvreugde bij de spelers van Feyenoord. Feestvreugde bij de spelers van Feyenoord. Foto: Getty Images

Dessers: 'Verdiend naar de finale'

"Als je ziet hoe hard we hebben gestreden en hoe weinig kansen we hebben weggegeven, dan gaan we verdiend naar de finale. We hebben vandaag laten zien dat we niet alleen goed kunnen voetballen, maar ook kunnen knokken voor een resultaat."

Het bereiken van de eerste finaleplaats sinds 2002 zorgt niet alleen voor feestvreugde bij de spelers, maar ook bij de fans. "Ik hoop dat het een groot volksfeest is. Dat verdienen zij ook. Als je ziet hoe goed ze ons dit seizoen hebben gesteund."

Voor de spelers van Feyenoord is er niet veel tijd om te feesten, want zondag wacht alweer de het volgende duel. "Ja, zondag wacht PSV, maar kijk.. Je gaat naar een Europese finale, wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen? Ik denk dat er wel een klein feestje zal zijn."

Feyenoord neemt het in de Conference League-finale op tegen AS Roma, dat donderdag afrekende met Leicester City. De eindstrijd wordt op 25 mei gespeeld in Tirana, de hoofdstad van Albanië.