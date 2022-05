AS Roma is de tegenstander van Feyenoord in de Conference League-finale. De ploeg van trainer José Mourinho was donderdag in het eigen Stadio Olimpico met 1-0 te sterk voor Leicester City.

De minimale zege voor eigen fans was voor AS Roma, de huidige nummer vijf van de Serie A, genoeg nadat het een week geleden op bezoek in Leicester gelijkspeelde (1-1). Tammy Abraham maakte in Rome het winnende doelpunt voor Roma, waar Rick Karsdorp de hele wedstrijd speelde.

Abraham torende bij een hoekschop van Lorenzo Pellegrini in de elfde minuut boven zijn directe tegenstander uit en kopte overtuigend binnen. Het betekende zijn negende treffer van deze Conference League-campagne. Alleen Cyriel Dessers (tien) scoorde vaker.

De twee meest trefzekere spitsen van het nieuwe Europese toernooi staan in de eindstrijd tegenover elkaar, want Feyenoord bereikte donderdag ten koste van Olympique Marseille de eindstrijd. De ploeg van trainer Arne Slot hield in Zuid-Frankrijk stand, nadat het duel in De Kuip met 3-2 werd gewonnen.

Feyenoord en AS Roma namen het in seizoen 2014/2015 voor de laatste keer tegen elkaar op. In de knock-outfase van de Europa League speelde Feyenoord in Rome knap gelijk (1-1), maar werd de Rotterdamse ploeg door een 1-2-nederlaag in De Kuip alsnog uitgeschakeld.

De finale van het derde Europese toernooi vindt op 25 mei plaats in Tirana, de hoofdstad van Albanië. De winnaar van de eindstrijd mag zich de eerste winnaar ooit van de Conference League noemen.