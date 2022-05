Feyenoord heeft zich ten koste van Olympique Marseille geplaatst voor de finale van Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot bleef donderdag in de return in Frankrijk met 0-0 knap overeind en staat voor het eerst in twintig jaar in een Europese eindstrijd.

De basis voor het bereiken van de finale legde Feyenoord vorige week in de Kuip. Toen werd in een spektakelstuk met 3-2 gewonnen, door twee doelpunten van Cyriel Dessers en een van Luis Sinisterra.

De finale van de allereerste editie van de Conference League (het derde Europese niveau) is op 25 mei in Tirana. In de hoofdstad van Albanië is AS Roma, dat in de andere halve finale Leicester City de baas was, de tegenstander.

Het is voor de derde keer in de clubhistorie dat Feyenoord in een Europese finale staat. Eerder lukte dat in 1970 (Europacup I), 1974 en 2002 (beide UEFA Cup). Goed voorteken voor de Rotterdammers is dat al die finales werden geworden.

De 3-2-zege van Feyenoord twintig jaar geleden op Borussia Dortmund is nog altijd de laatste door een Nederlandse club gewonnen finale. Ajax haalde in 2017 nog wel de eindstrijd van de Europa League, maar daarin was Manchester United met 2-0 te sterk.