Feyenoord heeft zich ten koste van Olympique Marseille geplaatst voor de finale van Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot bleef donderdag in de return in Frankrijk met 0-0 knap overeind en staat voor het eerst in twintig jaar in een Europese eindstrijd.

De basis voor het bereiken van de finale legde Feyenoord vorige week in de Kuip. Toen werd in een spektakelstuk met 3-2 gewonnen, door twee doelpunten van Cyriel Dessers en een van Luis Sinisterra.

De finale van de allereerste editie van de Conference League (het derde Europese niveau) is op 25 mei in Tirana. In de hoofdstad van Albanië is AS Roma, dat in de andere halve finale Leicester City de baas was, de tegenstander.

Het is voor de derde keer in de clubhistorie dat Feyenoord in een Europese finale staat. Eerder lukte dat in 1970 (Europacup I), 1974 en 2002 (beide UEFA Cup). Goed voorteken voor de Rotterdammers is dat al die finales werden geworden.

De 3-2 van twintig jaar geleden tegen Borussia Dortmund is nog altijd de laatste door een Nederlandse club gewonnen finale. Ajax haalde in 2017 nog wel de eindstrijd van de Europa League, maar daarin was Manchester United met 2-0 te sterk.

Uitvallen Payet domper voor Marseille

Dat Feyenoord een heet avondje tegemoet zou gaan, bleek al tijdens de tocht richting het stadion. De spelersbus werd geraakt door een baksteen en arriveerde daardoor veel later dan gepland bij het Vélodrome. Toch besloot de UEFA om het duel gewoon om 21.00 uur te laten beginnen.

Door het vanaf de tribunes afgestoken vuurwerk werden de eerste minuten afgewerkt onder een dik rookgordijn. In die heksenketel bleef Feyenoord keurig overeind, al liet de ploeg zich wel ver terugdringen. Meer dan een schot van Dimitri Payet dat rakelings langs de kruising ging, hoefden de bezoekers in het eerste kwart van de wedstrijd niet te doorstaan.

Tien minuten later zat de wedstrijd er plotseling op voor de sterspeler van Olympique Marseille, die zichzelf blesseeerde en met een van pijn vetrokken gezicht naar de kant ging. Payet werd vervangen door oud-Ajacied Arek Milik, die met een gevaarlijke kopbal meteen een aardige entree maakte.

Het gemis van Payet deed zich daarna wel voelen bij de thuisclub, waardoor Feyenoord zich langzaam in de wedstrijd wist te knokken. Het leverde vlak voor rust de eerste kans op voor de nummer drie van de Eredivisie. Guus Til zag zijn schot echter geblokt worden en naast het doel van Marseille verdwijnen.

Feyenoord moet nog billenknijpen in slotfase

Feyenoord leek dat vertrouwen ook mee uit de kleedkamer te nemen, getuige een aardige kopbal van Luis Sinisterra aan het begin van de tweede helft. Daarna werden door de Rotterdammers echter de verdedigende stellingen weer ingenomen. Doelman Ofir Marciano was attent toen hij door Valentin Rongier op de proef werd gesteld.

Ook daarna bleef Marseille aandringen, maar zonder echt grote kansen te creëren. Milik had de pech dat een schot van zijn linkervoet stuitte voordat hij uit kon halen. Aan de andere kant was het Gernot Trauner die vanuit het niets Feyenoord bijna naar de finale schoot.

Daardoor werd het nog billenknijpen voor Feyenoord in de slotfase. Het aanvalsspel van Marseille werd echter steeds rommeliger en nadat William Saliba een kopkans had gemist, stond niets een finaleplaats van Feyenoord meer in de weg.