Giovanni van Bronckhorst heeft zich donderdag met Rangers FC geplaatst voor de finale van de Europa League. De Nederlandse coach zag zijn Schotse ploeg met 3-1 winnen in de return tegen RB Leipzig. In de eindstrijd neemt Rangers het op tegen Eintracht Frankfurt.

Rangers had de heenwedstrijd in Leipzig vorige week met 1-0 verloren en moest dus in ieder geval scoren in Glasgow. Dat lukte al snel in het Ibrox Stadium, want in de negentiende minuut zorgde James Tavernier voor de openingstreffer.

Vijf minuten later verdubbelde Glen Kamara de voorsprong voor Rangers. Een kleine twintig minuten voor tijd bracht Christopher Nkunku Leipzig terug in de wedstrijd en bij deze tussenstand zou er een verlenging aan te pas komen.

Rangers voorkwam die verlenging met een treffer van John Lundstram negen minuten voor tijd. De ploeg van Van Bronckhorst gaf die voorsprong niet meer uit handen en bereikte zo de finale van de Europa League.

Op 18 mei speelt Rangers in de finale in Sevilla tegen Eintracht Frankfurt. De Duitsers wonnen de return tegen West Ham United thuis met 1-0, nadat ze heenwedstrijd al met 1-2 hadden gewonnen.

Rafael Borré maakte in de 26e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd in Frankfurt. Zo'n tien minuten eerder kwam West Ham al met tien man te staan door een rode kaart voor Aaron Cresswell. In de slotfase kreeg ook West Ham-manager David Moyes rood.