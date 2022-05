Roman Abramovich heeft donderdag ontkent dat hij anderhalf miljard euro zou willen terugkrijgen bij de verkoop van Chelsea. Dat zei een woordvoerder na speculaties in de Engelse media.

Abramovich had gezegd dat hij de schuld zou afschrijven, toen hij aankondigde de club te verkopen na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties die aan hem werden opgelegd.

Volgens The Times en Sky Sports kwam Abramovich in de afgelopen weken terug op die belofte, wat betekent dat een potentiële nieuwe eigenaar rekening moet houden met een extra kostenpost van ruim anderhalf miljard euro.

"Dergelijke suggesties zijn volkomen onjuist", aldus een woordvoerder van Abramovich in een verklaring op de clubsite. "Net als de suggesties dat Abramovich de prijs van Chelsea op het laatste moment zou hebben verhoogd."

"Abramovich heeft als doel om de best mogelijke eigenaar voor Chelsea te vinden. Daarom heeft hij elke bieder juist aangemoedigd om te investeren in de club, inclusief de Academy, het vrouwenteam, de ontwikkeling van het stadion en de Chelsea Foundation."

Roman Abramovich nam onlangs na bijna twintig jaar afscheid als eigenaar van Chelsea. Roman Abramovich nam onlangs na bijna twintig jaar afscheid als eigenaar van Chelsea. Foto: Getty Images

Chelsea heeft haast met de verkoop

De constructieve opstelling van Abramovich is goed nieuws voor Chelsea, dat moet vrezen voor de toekomst van de club. De speciale licentie waaronder de Engelse topclub nu mag opereren, loopt aan het einde van deze maand af.

Een nieuwe licentie is noodzakelijk om komend seizoen in de Premier League uit te mogen komen. "De club dreigt te verdwijnen als de verkoop niet deze maand is afgerond", schreef Sky Sports eerder deze week.

Op de verkoop, die moet worden goedgekeurd door de Britse overheid, wordt toezicht gehouden door de Amerikaanse Bank The Raine Group. Naar verluidt heeft het consortium van Todd Boehly - mede-eigenaar van Los Angeles Dodgers - op dit moment de beste papieren.

Abramovich kocht de Londense club in 2003 voor zo'n 60 miljoen pond (71,6 miljoen euro volgens de huidige wisselkoers). Dankzij zijn investeringen is Chelsea uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Afgelopen seizoen won de club de Champions League.