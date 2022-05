Feyenoord begint donderdag in het Stade Vélodrome met de gebruikelijke opstelling aan de jacht op de Conference League-finale. De ploeg van trainer Arne Slot is tegen Olympique Marseille ongewijzigd ten opzichte van het heenduel.

Opstelling Olympique Marseille Mandanda; Rongier, Saliba, Kamara, Peres; Guendouzi, Gueye, Gerson; Harit, Payet, Dieng.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Feyenoord heeft buiten de langer afwezige Justin Bijlow nauwelijks te kampen met fysieke problemen. Daardoor kan Arne Slot voor de derde wedstrijd op rij dezelfde elf spelers het veld in sturen. Met deze opstelling legde Feyenoord met een 3-2-zege tegen Marseille in De Kuip de basis voor een finaleplek.

Met Cyriel Dessers (elf goals) en Luis Sinisterra (zes goals) hebben de Rotterdammers de nummers één en drie van de Conference League-topscorerslijst in het elftal. Naast hen staat Arsenal-huurling Reiss Nelson op de rechterflank.

Jens Toornstra behoort ook tot de wedstrijdselectie. De routinier, die de voorbije tijd met een enkelblessure kampte, begint in Zuid-Frankrijk op de bank en zal hoogstens als invaller zijn ploeg kunnen helpen in de strijd om een finaleticket.

Feyenoord aast tegen Marseille op de eerste Europese finale in twintig jaar. In 2002 wisten de Rotterdammers voor de laatste keer door te stoten tot de eindstrijd. Destijds werd Borussia Dortmund in de UEFA Cup-finale verslagen en won Feyenoord als laatste Nederlandse club een Europese prijs.

Oud-Ajacied Milik op bank bij Marseille

Bij Marseille staan er ten opzichte van het duel in De Kuip twee andere spelers aan de aftrap. Verdediger Duje Ćaleta-Car, die bij de treffer van Dessers kort na rust de fout in ging, wordt vervangen door middenvelder Pape Gueye. Daardoor schuift Boubacar Kamara een linie naar achteren.

Ook de snelle aanvaller Cédric Bakambu ontbreekt ten opzichte van het heenduel. Hij wordt vervangen door Amine Harit, die in tegenstelling tot Bakambu meer een dribbelaar is en de bal op komt halen om een aanval op te zetten.

Oud-Ajacied Arkadiusz Milik begint opnieuw op de bank. De Poolse spits kwam vorige week kort voor tijd als invaller binnen de lijnen. In de twee seizoenen bij Ajax scoorde hij 47 doelpunten, maar in de wedstrijden tegen Feyenoord was hij niet trefzeker.

Olympique Marseille-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in Stade Vélodrome en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale op 25 mei tegen AS Roma of Leicester City.