De Chileense voetbalbond heeft bij de FIFA een klacht ingediend tegen Ecuador. Rechtsback Byron Castillo zou hebben gelogen over zijn geboorteplaats en -datum. Als de klacht gegrond wordt verklaard, hoopt Chili de plaats van Ecuador in te nemen in de WK-poule van Oranje.

Ecuador eindigde als vierde in de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika en plaatste zich zo rechtstreeks voor het eindtoernooi in Qatar. Daar is het land ingedeeld in een poule met Nederland, gastland Qatar en Senegal.

Castillo deed in de WK-kwalificatie mee in acht wedstrijden van Ecuador. De Chileense bond wil nu dat die uitslagen komen te vervallen en dat Ecuador wordt uitgesloten van het WK.

"Er zijn talloze bewijzen dat de speler werd geboren in Colombia, in de stad Tumaco, op 25 juli 1995", staat op de site van de Chileense voetbalbond ANFP. "En niet op 10 november 1998, in de Ecuadoraanse stad General Villamil Playas, zoals in zijn papieren staat."

"Ernstige onregelmatigheden bij de registratie van spelers zijn onaanvaardbaar, zeker als het om een ​​WK gaat. Fair play moet zegevieren op en naast het veld."

Chili kan vijf punten extra krijgen bij straf Ecuador

Hoewel Chili slechts als zevende eindigde in de WK-kwalificatiegroep, ziet het land toch kansen om te profiteren van een diskwalificatie van Ecuador. Castillo deed namelijk in beide wedstrijden tegen Chili mee en daarin haalden de Chilenen slechts één punt.

Als beide duels worden omgezet in een reglementaire zege, klimt Chili van de zevende naar de vierde plaats, achter Brazilië, Argentinië en Uruguay. Dat zou voldoende zijn voor een WK-ticket. Tegen Peru (vijfde) en Colombia (zesde) stond Castillo namelijk niet in het veld.

Over de geboorteplaats van Castillo wordt al jaren gedebatteerd. Vorig jaar gaf de Ecuadoraanse rechterlijke macht uiteindelijk de opdracht aan Castillo om een ​​nieuwe geboorteakte af te geven met zijn geboorteplaats in Ecuador. Daarna pas werd hij opgeroepen voor de nationale ploeg. Volgens de ANFP rammelt deze akte echter aan alle kanten.