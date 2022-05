Kelly Zeeman beëindigt na dit seizoen haar profcarrière. De 28-jarige verdediger/middenvelder sluit haar loopbaan af bij Ajax.

Zeeman werd in 2017 Europees kampioene met de Oranjevrouwen. Tijdens het EK in eigen land viel ze twee keer in. In totaal speelde ze 24 interlands, waarin ze geen doelpunten maakte.

Zeeman staat sinds 2013 onder contract bij Ajax. Met de Amsterdamse club werd ze twee keer landskampioen en won ze vijf keer de beker.

Bij Ajax kwam Zeeman de afgelopen seizoenen steeds minder aan spelen toe. Vorig jaar werd ze voor een half jaar verhuurd aan sc Heerenveen. Daarmee werd Zeeman de eerste speelster die op huurbasis naar een andere Eredivisie-club ging. Voor haar periode bij Ajax speelde ze bij Telstar.

Dit seizoen speelde Zeeman pas drie wedstrijden voor Ajax, dat momenteel tweede staat in de Vrouwen Eredivisie. Ze kwam op 19 december voor het laatst in actie.

Zeeman gaat na dit seizoen voor het amateurteam van Ajax spelen. Die selectie bestaat uit oud-speelsters van Ajax en ex-internationals.