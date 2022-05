Feyenoord staat in de finale van de Conference League!

Het tweeluik tussen Marseille en Feyenoord eindigt in 3-2 voor de Rotterdammers, waardoor Feyenoord voor het eerst in twintig jaar in de finale van een Europees toernooi staat. Sterspeler Dimitri Payet moest in de 32e minuut geblesseerd het veld verlaten en ook daarna lukte het de Fransen niet om tot scoren te komen in een kolkend Vélodrome.