Rust! We gaan aan de thee in Frankrijk. In de eerste 32 minuten was Marseille overduidelijk de betere partij, maar sinds het uitvallen van Dimitri Payet laat ook Feyenoord zich zien. Met de brilstand op het bord, kan Feyenoord tevreden naar de kleedkamers. Virtueel staat de Rotterdamse club in de finale van de Conference League. Wat gaan we voor tweede helft zien?