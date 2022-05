Voormalig Sparta-verdediger Rick van Drongelen heeft geen ernstige verwondingen overgehouden aan het verkeersongeval woensdag waarbij een persoon om het leven kwam. De speler van het Belgische KV Mechelen heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

"We hebben contact met hem", vertelde een woordvoerder van Union Berlin, de Bundesliga-club die Van Drongelen verhuurt aan KV Mechelen, donderdag op een persconferentie. "Hij is erg verdrietig, maar we proberen hem op te vrolijken. Al moet je verdriet ook toelaten."

Het ongeluk gebeurde nabij het Zeeuwse Axel, toen de 23-jarige voormalig Jong Oranjespeler (achttien interlands) in de auto onderweg was naar de training van Mechelen. De achttienjarige bestuurder van het andere voertuig dat bij het ongeluk betrokken was, overleed.

Volgens de woordvoerder van Union Berlin staat vast dat Van Drongelen geen schuld heeft aan het ongeluk, maar de politie bevestigt dit niet. Een woordvoerder van de politie Zeeland zegt tegen NU.nl dat het onderzoek naar het ongeval nog gaande is.

Van Drongelen speelt sinds afgelopen winter op huurbasis voor Mechelen. Voor de winterstop kwam hij niet aan spelen toe bij Union Berlin, dat hem vorig jaar van Hamburger SV had overgenomen.

De loopbaan van Van Drongelen begon in het seizoen 2015/2016 bij Sparta Rotterdam, de club waarbij hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. In de zomer van 2017 verkaste hij voor ongeveer 3 miljoen euro naar Hamburger SV.