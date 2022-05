Feyenoord kan donderdagavond de derde Nederlandse ploeg deze eeuw en de achttiende in totaal worden die een Europese finale bereikt. Op basis van de cijfers uit het verleden maken de Rotterdammers meer kans op een plek in de eindstrijd van de Conference League dan tegenstander Olympique Marseille, maar de balans in Europese halve finales is negatief.

Statistiekbureau Gracenote berekende dat een 3-2-overwinning in de thuiswedstrijd (met die cijfers won Feyenoord vorige week in De Kuip) in 59 procent van de gevallen leidt tot een plek in de volgende ronde van een Europees toernooi. Marseille maakt 41 procent kans. Daarbij moet wel aangetekend worden dat uitdoelpunten tot dit seizoen zwaarder telden.

Het tweeluik tussen Feyenoord en Marseille is de achtste Europese halve finale van Feyenoord. Drie keer werd de eindstrijd gehaald en vier keer ging het mis. Bijzonder is dat de Rotterdamse club al haar Europese finales won.

Als Feyenoord donderdagavond standhoudt in Marseille, dan is het de opvolger van Ajax, dat in 2017 als laatste Nederlands club een eindstrijd haalde in Europa. De Amsterdammers verloren destijds in de Europa League-finale met 2-0 van Manchester United. De laatste Nederlandse winnaar in Europa was Feyenoord, twintig jaar geleden in de UEFA Cup.

Van de zeventien Europese finales met een Nederlandse club staan er liefst tien op naam van Ajax. Feyenoord volgt met drie, PSV met twee en AZ en FC Twente met één. De Amsterdammers wonnen zes Europese bekers (drie keer de Europacup I, één keer de Champions League, één keer de Europacup II en één keer de UEFA Cup), Feyenoord drie (één keer de Europacup I en twee keer de UEFA Cup) en PSV twee (één keer de Europacup I en één keer de UEFA Cup).

Nederlandse clubs in Europese finales Ajax - 10 (Europacup I in 1969, 1971, 1972 en 1973, Champions League in 1995 en 1996, Europacup II in 1987 en 1988, UEFA Cup in 1992, Europa League in 2017)

Feyenoord - 3 (Europacup I in 1970, UEFA Cup in 1974 en 2002)

PSV - 2 (UEFA Cup in 1978, Europacup I in 1988)

FC Twente - 1 (UEFA Cup in 1975)

AZ - 1 (UEFA Cup in 1981)

Persoonlijke prijs lonkt voor Dessers

Voor Cyriel Dessers lonkt dit Europese seizoen een fraaie persoonlijke prijs. De Feyenoord-spits scoorde al tien keer in het hoofdtoernooi van de Conference League en is daarmee topscorer. Tammy Abraham van AS Roma staat tweede met acht goals.

De laatste speler die namens een Nederlandse club topscorer werd van een Europees toernooi was PSV-spits Mateja Kezman in het UEFA Cup-seizoen 2003/2004. Hij scoorde zes keer en deelde de topscorerstitel met Didier Drogba (Olympique Marseille), Alan Shearer (Newcastle United) en Sonny Anderson (Villarreal).

Marseille-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in Stade Vélodrome en staat onder leiding van de Zwitserse arbiter Sandro Schärer. In de andere halve finale staat AS Roma in Stadio Olimpico tegenover Leicester City; de eerste wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. De finale van de Conference League is op 25 mei in Tirana.