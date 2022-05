Feyenoord heeft donderdag voor een bijzondere prestatie gezorgd door als achttiende Nederlandse ploeg een Europese finale te bereiken. De selectie van Arne slot is de derde Nederlandse ploeg die deze eeuw in een eindstrijd staat.

Feyenoord is de opvolger van Ajax, dat in 2017 als laatste Nederlandse club een eindstrijd haalde in Europa. De Amsterdammers verloren destijds in de Europa League-finale met 2-0 van Manchester United. De laatste Nederlandse winnaar in Europa was Feyenoord, twintig jaar geleden in de UEFA Cup.

Van de achttien Europese finales met een Nederlandse club staan er liefst tien op naam van Ajax. Feyenoord volgt met vier, PSV met twee en AZ en FC Twente met één.

De Amsterdammers wonnen zes Europese bekers (drie keer de Europacup I, één keer de Champions League, één keer de Europacup II en één keer de UEFA Cup), Feyenoord drie (één keer de Europacup I en twee keer de UEFA Cup) en PSV twee (één keer de Europacup I en één keer de UEFA Cup).

Nederlandse clubs in Europese finales Ajax - 10 (Europacup I in 1969, 1971, 1972 en 1973, Champions League in 1995 en 1996, Europacup II in 1987 en 1988, UEFA Cup in 1992, Europa League in 2017)

Feyenoord - 4 (Europacup I in 1970, UEFA Cup in 1974 en 2002, Conference League in 2022)

PSV - 2 (UEFA Cup in 1978, Europacup I in 1988)

FC Twente - 1 (UEFA Cup in 1975)

AZ - 1 (UEFA Cup in 1981)

Cyriel Dessers maakt nog kans op een persoonlijke prijs. Foto: Getty Images

Persoonlijke prijs lonkt voor Dessers

Voor Cyriel Dessers lonkt dit Europese seizoen een fraaie persoonlijke prijs. De Feyenoord-spits scoorde al tien keer in het hoofdtoernooi van de Conference League en is daarmee topscorer. Tammy Abraham van AS Roma staat tweede met negen goals.

De laatste speler die namens een Nederlandse club topscorer werd van een Europees toernooi was PSV-spits Mateja Kezman in het UEFA Cup-seizoen 2003/2004. Hij scoorde zes keer en deelde de topscorerstitel met Didier Drogba (Olympique Marseille), Alan Shearer (Newcastle United) en Sonny Anderson (Villarreal).

De finale van het derde Europese toernooi vindt op 25 mei plaats in Tirana, de hoofdstad van Albanië. De winnaar van de eindstrijd mag zich de eerste winnaar ooit van de Conference League noemen.