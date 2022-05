De Spaanse kranten zijn donderdag lyrisch na de comeback van Real Madrid woensdag tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League. Er wordt geschreven over een unieke avond en een magische sfeer, al zou het voor de Engelse club angstaanjagend zijn geweest.

"Dit was de grootste nacht uit de geschiedenis van Bernabéu", opent Marca. "Zonder afbraak te doen aan de comebacks van de jaren tachtig, zonder de grootse avonden van deze eeuw te bagatelliseren: wat gisteravond gebeurde kent geen vergelijking in de geschiedenis."

Na de 4-3-nederlaag vorige week in de spectaculaire heenwedstrijd leek Real ook de return in Madrid te gaan verliezen. Door twee goals vlak voor tijd van Rodrygo werd alsnog een verlenging afgedwongen, waarin Karim Benzema de Spaanse kampioen vanaf de strafschopstip naar de finale schoot.

El País noemt de ontsnapping van Real een "subliem staaltje illusionisme". "Zelfs houdini kan niet op tegen de koninklijke tovenaar. Niets is te gek voor dit Real."

AS schrijft dat Real "herrees voor de eeuwigheid". "City, Josep Guardiola en alle Aziatische luxe bezweek in een woest Madrid."

'Bernabéu is een buitenaards stadion'

De kranten benadrukken dat de comeback geen incident is. In de achtste finales knokten de Madrilenen zich al terug tegen Paris Saint-Germain en in de kwartfinales ontsnapte de ploeg van trainer Carlo Ancelotti tegen Chelsea.

"Wat tegen PSG gebeurde was onverklaarbaar, tegen Chelsea was het ongelooflijk, maar gisteravond was de beste avond van allemaal", aldus Marca. AS: "Geen tegenstander kan de vernietigende kracht van Bernabéu aan. Het is een buitenaards stadion."

El País schrijft dat Real in elke ronde iets moois uit de hoge hoed tovert en zag dat nieuwe helden opstonden. "PSG, Chelsea en City zijn allemaal ten onder gegaan in de heksenketel Bernabéu. Het was angstaanjagend voor ze. Tegen City waren Modric, Kroos en Casemiro al gewisseld toen Real een nieuwe truc uithaalde. Benzema speelde niet zijn beste wedstrijd. Het waren Carvajal, Nacho, Camavinga en Rodrygo die opstonden en Real naar de finale hielpen."

In die finale staat Real opnieuw tegen een Engelse club. Op 28 mei is in het Stade de France in Parijs Liverpool de tegenstander en daarmee is het een herhaling van de eindstrijd van 2018. Toen wonnen de Spanjaarden met 3-1.