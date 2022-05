Bij rellen tussen fans van Olympique Marseille en Feyenoord zijn woensdag twee Nederlanders gearresteerd, zo heeft de Franse politie laten weten aan lokale media. Een Nederlander raakte gewond bij de ongeregeldheden.

Op beelden is te zien dat fans van Olympique Marseille en Feyenoord in de Oude Haven de confrontatie met elkaar zochten. Dankzij ingrijpen van de politie is een massale vechtpartij uitgebleven. Wel werden er volgens de politie projectielen naar politieagenten gegooid.

Eén Nederlander is aangehouden voor geweld tegen een ambtenaar in functie en de ander voor het bezit van een mes en verdovende middelen. Het is niet bekend hoe de gewonde Nederlander eraan toe is. Daarnaast werden ook nog eens vijf Fransen aangehouden vanwege het vervoeren van wapens en vuurwerk.

De ongeregeldheden in Marseille vonden een dag voor de return tussen Olympique Marseille en Feyenoord in de halve finales van de Conference League plaats. Feyenoord verdedigt een 3-2-voorsprong en heeft goede kans op het bereiken van de finale. Beide clubs staan bekend om hun fanatieke aanhang.

De lokale autoriteiten verwachten dat zo'n vijfduizend Nederlanders afreizen naar Marseille, terwijl in het uitvak in het Stade Vélodrome plek is voor 3.250 fans. Daarom is een gebied voor Feyenoord-fans op het Pradostrand ingericht waar ze kunnen samenkomen in de aanloop naar de wedstrijd.

De autoriteiten in Marseille willen met een scheiding van supporters van beide clubs voorkomen dat het tot confrontaties komt. De Rotterdamse politie hield vorige week rond de wedstrijd in De Kuip 48 fans van Marseille aan. Dit wegens het afsteken van vuurwerk, vernieling en openlijke geweldpleging.