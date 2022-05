Real Madrid heeft zich woensdagavond op sensationele wijze voor de finale van de Champions League geplaatst. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti vocht zich in de return voor eigen publiek uit geslagen positie terug tegen Manchester City en trok na verlenging aan het langste eind: 3-1.

Riyad Mahrez leek in de 73e minuut met de 0-1 aan alle spanning een einde te maken - City won het eerste duel vorige week in Manchester met 4-3 - maar niks bleek minder waar. Rodrygo scoorde in de absolute slotfase twee keer kort achter elkaar en bezorgde Real uit het niets een verlenging in Estadio Santiago Bernabéu.

In de extra tijd kwam de thuisploeg zelfs binnen vijf minuten op voorsprong door een strafschop van Karim Benzema. Het vijftiende doelpunt van de Franse spits dit Champions League-seizoen was genoeg om Manchester City uit de finale van het miljoenenbal te houden.

In de eindstrijd op zaterdag 28 mei in het Stade de France in Parijs neemt Real Madrid het op tegen Liverpool, dat in de halve finales afrekende met Villarreal. 'The Reds' wonnen beide duels met de Spanjaarden (2-0 en 2-3).

Real Madrid kan de Champions League voor de zevende keer deze eeuw winnen, na eerder succes in 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018. De ploeg van Ancelotti stelde vorige week al de landstitel veilig.

Manchester City haalde vorig jaar nog wel de Champions League-finale, maar die werd met 1-0 verloren van Chelsea. Nathan Aké kon zijn ploeg ook niet helpen tegen Real; de verdediger bleef de hele wedstrijd op de bank in Madrid.

Real Madrid knokte zich tegen Manchester City terug uit geslagen positie en is Champions League-finalist. Foto: Getty Images

Return geen schim van spektakelstuk in Manchester

Waar de heenwedstrijd de boeken in ging als een wervelende voetbalshow, waren Manchester City en Real Madrid in Estadio Santiago Bernabéu in de eerste helft wat afwachtend. City leek wel wat sterker en kreeg na dik twintig minuten de eerste grote kans: Thibaut Courtois stopte een gevaarlijke inzet van Bernardo Silva.

Real brak er zo nu en dan ook gevaarlijk uit via de snelle Vinícius Junior, maar telkens was daar een been van Manchester City dat een kans voorkwam. Het onrustig spelende City deed het niet veel beter, maar leverde in tegenstelling tot Real wel schoten op doel. Courtois kon een ongevaarlijke poging van Kevin De Bruyne klemmen en de Belg was alert bij een verrassend afstandsschot van Phil Foden.

In de eerste tien seconden van de tweede helft was Real Madrid gevaarlijker dan in de gehele eerste helft. Benzema kon direct na de aftrap uitbreken aan de rechterkant en gaf een strakke voorzet op de meegelopen Vinícius, maar die raakte de bal niet goed en verzuimde Real op voorsprong te zetten.

City speelde behoorlijk slordig na rust en leek telkens een beetje in paniek te raken als de aanvallers van Real zich in het strafschopgebied meldden. De 'Koninklijke' wist daar niet van te profiteren en kwam een kwartier voor tijd op achterstand. Silva hield het overzicht bij een counter en vond Mahrez, die Courtois klopte met een hard schot in de korte hoek.

Real Madrid door late comeback opeens terug in wedstrijd

Door de 0-1 leek het duel als een nachtkaars uit te gaan. City kreeg zelfs grote kansen om de score uit te breiden, maar Courtouis behoedde Real voor een grotere achterstand door schoten van João Cancelo en Jack Grealish te stoppen. Die missers kwamen City bijzonder duur te staan, want uit het niets wist Real opeens de twee benodigde treffers te maken.



Rodrygo werkte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op aangeven van Benzema van dichtbij de aansluitingstreffer binnen en een minuut later maakte hij de bizarre comeback van Real compleet door de 2-1 te maken. De Braziliaanse invaller kopte fraai raak na een afgemeten voorzet van Toni Kroos.

Het ging daarna van kwaad tot erger voor het aangeslagen Manchester City. Al in de vijfde minuut van de verlenging wees scheidsrechter Daniele Orsato naar de stip na een overtreding van Rúben Dias op Benzema. De Fransman ging net als vorige week achter de bal staan en stuurde Ederson naar de verkeerde hoek.

Manchester City slaagde er daarna niet in om Real pijn te doen, al was Fernandinho aan het einde van het eerste extra kwartier heel dicht bij de 3-2. De Braziliaan had de bal voor het intikken bij de tweede paal na goed doorkoppen van Foden, maar door toedoen van uitblinker Courtois kwam hij net niet goed uit.

Ook in de tweede helft van de verlenging slaagde City er niet in echt gevaarlijk te worden, waardoor Real Madrid de sensationele comeback voltooide en nog één overwinning verwijderd is van de achtste Champions League-winst deze eeuw.