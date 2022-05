Feyenoord is niet van plan om alleen maar te gaan verdedigen in de beslissende return tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers verdedigen een 3-2-voorsprong uit de heenwedstrijd en hebben goede kansen op de finale.

"Het zal geen bewuste keuze zijn dat we met al onze spelers in de eigen zestien gaan staan", aldus Slot woensdag op zijn persconferentie in Marseille. "Maar het kan wel met de kwaliteiten van de tegenstander of de fase in de wedstrijd te maken hebben. We hebben dit seizoen al vaak genoeg laten zien dat we kunnen voorkomen dat de tegenstander kansen krijgt."

Volgens Slot heeft Feyenoord zich al het hele seizoen kunnen voorbereiden op de return tegen Olympique Marseille. "We hebben al wedstrijden gespeeld waarin de tegenstander beter was en we moesten verdedigen. Al die dingen die we in de afgelopen acht, negen maanden hebben besproken en ervaren, moeten we op de toppen van onze kunnen uitvoeren om een goed resultaat te kunnen halen."

Slot werd op zijn persconferentie ook gevraagd of hij na de eerste wedstrijd in de Conference League had gedacht dat Feyenoord zo ver zou kunnen komen in het derde Europese clubtoernooi. Toen speelde een dramatisch Feyenoord met 0-0 gelijk tegen FC Drita uit Kosovo. "Ik was al ontzettend blij dat we de groepsfase haalden. Ik had niet aan de halve finales gedacht. Wij hebben goed gespeeld om te komen waar we nu zijn. Het is een mogelijkheid dat we nu de finale halen."

Feyenoord zal de finaleplaats in het Stade Vélodrome moeten veiligstellen. Olympique Marseille staat bekend om zijn fanatieke aanhang, al zal de sfeer donderdag minder intens zijn omdat de zijde met fans van de harde kern gesloten moet blijven na ongeregeldheden in de vorige ronde tegen PAOK. "Ik ben niet zo druk met hoeveel fanatieke supporters er staan", aldus Slot. "Onze spelers zijn dat al gewend."

Slot zei dat hij tegen Olympique Marseille hoogstwaarschijnlijk geen beroep kan doen op Jens Toornstra. De aanvallende middenvelder is na een enkelblessure wel opgenomen in de wedstrijdselectie, maar kan volgens de coach nog geen minuten maken. Slot hoopt dat Toornstra zondag wel inzetbaar is in de Eredivisie-topper tegen PSV.

Gernot Trauner spreekt van de grootste wedstrijd uit zijn carrière. Gernot Trauner spreekt van de grootste wedstrijd uit zijn carrière. Foto: ANP

Trauner: 'We zullen gaan aanvallen'

Ook verdediger Gernot Trauner benadrukte op de persconferentie dat Feyenoord in Marseille niet anders gaat spelen. "Natuurlijk verandert er wat na de eerste wedstrijd, maar dat geldt meer voor Marseille. Ze moeten het nu laten zien. Wij gaan onze speelwijze niet veranderen. We zullen gaan aanvallen en willen de wedstrijd morgen winnen."

Trauner kijkt vanzelfsprekend uit naar de return. "Het is de speciaalste wedstrijd in mijn loopbaan en dat geldt ook voor mijn teamgenoten. We zitten in een goede uitgangspositie en hebben het vorige week goed gedaan. Het zal een zware wedstrijd worden, maar we zijn goed voorbereid en hebben de kwaliteiten om de finale te halen."

Trauner denkt niet dat het drukke schema Feyenoord gaat opbreken in Marseille. Voor de ploeg van trainer Slot wordt het al de vijftigste wedstrijd van het seizoen. "We hebben elke week laten zien dat we fit zijn, ondanks de grote hoeveelheid wedstrijden. Het is meer mentaal. Als het mentaal goed zit, voel je niet dat je vermoeid bent."

Olympique Marseille-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer. De winnaar van het tweeluik speelt op 25 mei de finale in de Albanese hoofdstad Tirana. In die eindstrijd is Leicester City of AS Roma de tegenstander.