Het shirt waarin Diego Maradona op het WK 1986 tegen Engeland speelde is voor 7,1 miljoen pond (ongeveer 8,4 miljoen euro) verkocht. Dat blijkt woensdag uit de veilingresultaten van het Engelse veilinghuis Sotheby's.

Het is niet bekend wie het shirt voor dit bedrag gekocht heeft. "Wie het ook gekocht heeft, het shirt komt waarschijnlijk nooit meer in de openbaarheid", zegt veilingmeester Brahm Wachter tegen ESPN.

De verkoopprijs van 8,4 miljoen euro betekent een wereldrecord: het shirt van Maradona is nu officieel het duurste sportobject ooit. Het overtreft de recordprijs voor het originele, met de hand geschreven manifest uit 1892 waaruit de Olympische Spelen zijn ontstaan. Dat werd in 2019 verkocht voor 7,8 miljoen euro.

De in 2020 overleden Maradona maakte in de kwartfinales van het WK 1986 twee legendarische doelpunten in het tricot: een solo die rond de middenlijn begon en een doelpunt met de hand, dat Maradona zelf omschreef als "de hand van God".

Argentinië won de kwartfinale door die twee goals met 2-1 en kroonde zich vervolgens ook tot wereldkampioen. De Engelse oud-international Steve Hodge kreeg het shirt in bezit omdat hij het na afloop van de wedstrijd ruilde met Maradona. Hij leende het tussen 2002 en 2022 uit aan een voetbalmuseum, maar besloot nu om het te laten veilen.

De dochter en de ex-vrouw van Maradona beweerden drie weken geleden nog dat Hodge het verkeerde shirt liet veilen. Volgens hen zou het gaan om het shirt dat 'Pluisje' voor rust aan had en niet tijdens de tweede helft, waarin hij de beroemde goals maakte. Sotheby's zegt dat het een speciale techniek heeft gebruikt om de authenticiteit van het shirt vast te stellen.