Eran Zahavi gaat PSV na dit seizoen verlaten, meldt hij woensdag aan Omroep Brabant. De spits is na twee jaar in Eindhoven toe aan een nieuwe uitdaging.

PSV had de aflopende verbintenis van de 34-jarige Zahavi maandag formeel opgezegd. De Eindhovense club had niettemin de mogelijkheid om met de Israëliër in gesprek te gaan over een nieuwe verbintenis, maar daarvan is afgezien.

"Ik heb een nieuwe uitdaging nodig", aldus Zahavi. "Maar ik vertrek ook vanwege mijn familie. Wij zijn toe aan een nieuwe plek. Natuurlijk zijn er in de afgelopen twee jaar dingen gebeurd. Die waren moeilijk. Maar het is tijd om door te gaan. Onze tijd hier zit erop."

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Het gezin van Zahavi werd in mei vorig jaar opgeschrikt door een gewapende overval bij hem thuis in Amsterdam. Zahavi zelf was daarbij niet aanwezig, maar zijn vrouw en vier kinderen wel. Hij werd in de spelersbus op weg naar Tilburg voor de uitwedstrijd tegen Willem II gebeld door de politie.

Zahavi besloot in Nederland te blijven, hoewel zijn vrouw het land aanvankelijk wilde verlaten. Een half jaar later waren ze het slachtoffer van een inbraak. Op het moment van de inbraak was niemand in de woning in de wijk Buitenveldert aanwezig.

Eran Zahavi stond twee jaar onder contract bij PSV. Eran Zahavi stond twee jaar onder contract bij PSV. Foto: Pro Shots

Zahavi maakte 36 doelpunten voor PSV

Zahavi kwam in 2020 transfervrij over van het Chinese Guangzhou City en was altijd zeker van een basisplaats onder trainer Roger Schmidt, die PSV na dit seizoen verlaat voor Benfica. In 77 wedstrijden was de Israëlisch international goed voor 36 doelpunten en 15 assists.

Met PSV won Zahavi tot dusver twee prijzen. Die werden allebei dit seizoen veroverd: de Johan Cruijff Schaal (in augustus) en de KNVB-beker (vorige maand). In beide gevallen werd concurrent Ajax verslagen.

Met de Amsterdammers is PSV op dit moment nog verwikkeld in een titelstrijd, al lijkt de landstitel naar Ajax te gaan. Met nog drie duels te spelen is het verschil tussen de twee clubs vier punten in het voordeel van Ajax.

Komende zondag kan de titelstrijd in de Eredivisie al beslist zijn. Koploper Ajax gaat om 14.30 uur op bezoek bij AZ, terwijl PSV om 16.45 uur de uitwedstrijd tegen rivaal Feyenoord speelt.