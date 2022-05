Ajax moet het in de cruciale slotfase van het seizoen zonder Ryan Gravenberch stellen. De middenvelder is woensdag op de training geblesseerd geraakt aan zijn enkel en heeft zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers mogelijk al gespeeld.

De negentienjarige Gravenberch moet enkele weken herstellen en mist daardoor hoe dan ook de laatste wedstrijden van Ajax dit seizoen. De Eredivisie-koploper speelt deze maand tijdens de ontknoping van de titelrace nog tegen AZ (uit), sc Heerenveen (thuis) en Vitesse (uit).

De blessure van Gravenberch is een domper voor trainer Erik ten Hag, die al met de nodige personele problemen kampt. Remko Pasveer, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Perr Schuurs en Antony misten afgelopen zaterdag al het thuisduel met PEC Zwolle (3-0). Waarschijnlijk haalt alleen Mazraoui het uitduel met AZ van zondag.

Voor Gravenberch was de wedstrijd tegen de 'Blauwvingers' mogelijk zijn laatste wedstrijd in dienst van Ajax. De tienvoudig Oranje-international staat al enige tijd in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München.

Ryan Gravenberch speelde zaterdag tegen PEC Zwolle mogelijk zijn laatste duel voor Ajax. Ryan Gravenberch speelde zaterdag tegen PEC Zwolle mogelijk zijn laatste duel voor Ajax. Foto: Pro Shots

Gravenberch kan voor derde keer kampioen worden met Ajax

Volgens verschillende media heeft Bayern in maart al een bod van 25 miljoen euro (inclusief bonussen) neergelegd. Een akkoord lijkt een kwestie van tijd; Gravenberch staat nog maar een jaar onder contract in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax hem moet verkopen om nog een transfersom te krijgen.

Gravenberch doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in september 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. De Amsterdammer heeft 103 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor Ajax, waarmee hij dit seizoen voor de derde keer landskampioen hoopt te worden.

De ploeg van afzwaaiend trainer Ten Hag - de Haaksbergenaar vertrekt naar Manchester United - verdedigt in de laatste drie speelronden van het Eredivisie-seizoen een voorsprong van vier punten op naaste belager PSV. Het doelsaldo van Ajax is bovendien een stuk beter dan dat van de Eindhovenaren.