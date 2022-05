Roy Hodgson stopt na dit seizoen als manager van Watford. Dat maakte de voormalige bondscoach van Engeland woensdag bekend nadat hij een koninklijke onderscheiding had ontvangen voor zijn bijdrage aan het Engelse voetbal.

"Ik heb genoten van mijn tijd bij Watford, maar het was duidelijk een klus voor de korte termijn. Dat heb ik het bestuur ook laten weten", aldus de 74-jarige Hodgson in gesprek met Sky Sports.

Hodgson stelde afgelopen zomer dat zijn baan bij Crystal Palace (2017-2021) zijn laatste als trainer zou zijn. Daar kwam hij afgelopen februari op terug door in te stappen bij Watford, dat destijds achttiende stond in de Premier League. Afgelopen weekend verloren 'The Hornets' van Burnley (1-2), waardoor degradatie zo goed als zeker is.

Watford kan zich alleen in theorie nog handhaven in de Premier League. De club moet dan alle resterende wedstrijden winnen en de nummer zestien en zeventien (Burnley en Leeds United) mogen geen enkel punt meer pakken. Het zou voor Hodgson zijn eerste degradatie betekenen als trainer.

Het is nog niet duidelijk of Hodgson zijn carrière vervolgt, maar hij ambieert geen nieuwe klus in de Premier League. "Ik denk niet dat ik mijn naam nog naar voren ga schuiven. Het is een veeleisende wereld en ik denk dat ik inmiddels het recht heb om een stapje terug te doen en meer tijd door te brengen met mijn vrouw en zoon."

De 74-jarige Hodgson, die eerder in zijn carrière coach was bij onder meer Internazionale, Liverpool en Zwitserland, is de oudste trainer ooit in de Premier League. Hij kan bogen op een loopbaan die al 48 jaar duurt. In 2012 trad hij aan als bondscoach van Engeland, maar dat werd geen succes. Tijdens het WK 2014 werden 'The Three Lions' uitgeschakeld in de groepsfase en op het EK 2016 verloren ze in de achtste finales met 1-2 van IJsland.

Degradatiestrijd Premier League 16. Burnley 34-34 (-15)

17. Leeds United 34-34 (-34)

18. Everton 33-32 (-20)

19. Watford 34-22 (-37)

20. Norwich City 34-21 (-49)