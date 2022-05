Jorge Sampaoli vindt dat Olympique Marseille donderdag anders voor de dag moet komen dan in het heenduel als het ten koste van Feyenoord de Conference League-finale wil bereiken. De Argentijn wil zijn ploeg in het Stade Vélodrome zien domineren tegen de Rotterdammers.

"We krijgen nu de kans om het resultaat uit de heenwedstrijd goed te maken", aldus Sampaoli woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. Na het met 3-2 verloren duel vorige week in De Kuip was de trainer zichtbaar ontevreden over het slordige spel en de verdedigende fouten van zijn ploeg.

"Het moet dit keer anders. We moeten weer domineren en zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander spelen", zei Sampaoli. "We hebben een vaste speelstijl die we moeten respecteren. Dankzij die speelstijl zijn we zo ver gekomen."

Volgens de ervaren coach is zijn elftal er niet voor gemaakt om heen en weer te rennen, zoals in De Kuip gebeurde. "We hebben juist een team dat kan controleren en de bal hoog op het veld kan veroveren, om vervolgens direct weer de aanval te zoeken."

"Op een bepaald moment in dit seizoen waren we een van de sterkste teams van Europa als het aankwam op het controleren van het balbezit", vervolgde Sampaoli. "Maar als we boos, gestrest of gefrustreerd raken, dan lopen we het risico dat er ongunstige dingen gebeuren."

Milik: 'Speciaal om tegen Feyenoord te spelen'

Marseille kreeg in de aanloop naar de return een nieuwe tegenslag te verwerken in de vorm van een 0-3-thuisnederlaag tegen Olympique Lyon afgelopen weekend. Ondanks dat verlies houdt Arkadiusz Milik, die tegen Feyenoord als invaller het veld in kwam, vertrouwen in het bereiken van de finale.

"Iedereen maakt fouten, dat hoort bij het spel. Maar als ik bijvoorbeeld een kans mis, is het voor mij het belangrijkste om daarna zo snel mogelijk weer te spelen en in een goed humeur te komen", zei Milik, die kort werd gevraagd naar zijn verleden als Ajax-speler tegen Feyenoord.

"Ik heb geen voormalige ploeggenoten uit die tijd meer gesproken. Maar de rivaliteit is me bekend. Het was altijd speciaal om tegen Feyenoord te spelen, dat kon ik voelen. Ook daarom is het voor mij een speciale wedstrijd, als oud-speler van Ajax."

Olympique Marseille-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in Stade Vélodrome en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale op 25 mei tegen AS Roma of Leicester City.