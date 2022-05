Voormalig Sparta Rotterdam-verdediger Rick van Drongelen is woensdag in Zeeland betrokken geraakt bij een dodelijk auto-ongeluk, heeft zijn club KV Mechelen laten weten. De achttienjarige bestuurder van het andere voertuig is om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde nabij het Zeeuwse Axel, toen de 23-jarige Van Drongelen onderweg was naar de training van Mechelen. De Nederlandse politie is een onderzoek gestart.

De verwondingen van Van Drongelen lijken mee te vallen. De voormalig international van Jong Oranje (achttien interlands) is overgebracht naar het ziekenhuis, waar verder medisch onderzoek duidelijkheid moet verschaffen.

"We willen ons medeleven betuigen aan de familie van het slachtoffer", zegt Mechelen-directeur Tom Caluwé, de oud-middenvelder die in Nederland jaren voor Willem II en FC Utrecht speelde.

Van Drongelen speelt sinds dit seizoen voor KV Mechelen. De club huurt hem sinds afgelopen winter van 1. FC Union Berlin, dat hem vorig jaar van Hamburger SV overnam.

De loopbaan van Van Drongelen begon in het seizoen 2015/2016 bij Sparta Rotterdam, de club waarbij hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. In de zomer van 2017 verkaste hij voor ongeveer 3 miljoen euro naar Hamburger SV.