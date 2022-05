Santi Mina is woensdag door een rechtbank in het Spaanse Almería veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege het seksueel misbruiken van een vrouw. De aanvaller maakt vanwege de veroordeling voorlopig geen deel meer uit van de selectie van RC Celta.

Mina zou het delict in 2017 hebben gepleegd. Volgens zijn advocaten was er geen sprake van misbruik, maar is alles met goedvinden van het slachtoffer gebeurd. De Spaanse rechtbank ging daar niet in mee.

Naast de celstraf moet Mina een schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Bovendien is hem een straatverbod opgelegd, waardoor hij twaalf jaar lang niet in een straal van 500 meter van de vrouw mag komen. Mina's advocaten hebben al laten weten beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

Celta heeft de 26-jarige aanvaller kort na de uitspraak uit de selectie gezet. "RC Celta respecteert het recht van de speler op verdediging, maar is verplicht om maatregelen te nemen als gebeurtenissen het imago van de club aantasten", zo meldt de club in een verklaring.

Mina is een kind van de club. Hij werd geboren in Vigo en maakte in 2013 zijn debuut in het eerste elftal. Tussen 2015 en 2019 speelde hij voor Valencia, om daarna bij zijn jeugdliefde terug te keren. Dit seizoen kwam Mina tot zeven goals in 33 competitieduels.

Bekijk de uitlagen, het programma en de stand in La Liga