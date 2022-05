Een inzamelingsactie van supporters, een havenondernemer die zijn afkoopsom wil betalen: Cyriel Dessers is als topscorer van de Conference League uitgegroeid tot een publiekslieveling bij Feyenoord. Wat is het geheim van de spits, die donderdag in Marseille zijn ploeg naar de finale hoopt te schieten? Vier oud-spitsen van Feyenoord aan het woord.

Mike Obiku weet nog goed hoe de stemming in De Kuip was toen Dessers op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis overkwam van het Belgische KRC Genk. "Mensen vroegen zich af wat hij hier kwam doen. Hij werd nogal onderschat", aldus de cultspits, tegenwoordig trainer bij de Feyenoord Soccer Schools.

"Iedereen stond te kijken: wat moet Feyenoord met Dessers?", zegt John van Loen. De verbazing in Rotterdam kwam niet uit de lucht vallen, ook al was Dessers twee jaar geleden topscorer bij Heracles. Hij redde het niet bij KRC Genk en mislukte eveneens bij FC Utrecht. Dat leek zich bij Feyenoord te herhalen toen Bryan Linssen in de eerste maanden van het seizoen de voorkeur kreeg.

Acht maanden later is de 27-jarige Dessers dé blikvanger van het grootste Europese succes van Feyenoord sinds de UEFA Cup-winst in 2002. Geen enkele Feyenoorder wist in één seizoen zo vaak in Europa te scoren als Dessers (tien goals). Illustere spitsen als Cor van der Gijp, Pierre van Hooijdonk, Peter Houtman en Ove Kindvall laat hij allemaal achter zich.

Het levert Dessers een ongekende populariteit op in Rotterdam. Na zijn twee goals in de eerste halve finale tegen Olympique Marseille begonnen supporters zelfs een inzamelingsactie om de huurling langer in De Kuip te houden. De Rotterdamse havenondernemer Dennis de Roo zei financieel te willen bijspringen zodat het armlastige Feyenoord aan de vraagprijs van 4 miljoen euro kan voldoen.

"Hij een fenomeen aan het worden", ziet Van Loen, die van 1993 tot 1995 onder contract stond bij Feyenoord. "Niemand had verwacht dat hij zo veel zou scoren bij Feyenoord. Als hij vanavond ook nog scoort in de tweede halve finale, wat gebeurt er dan?"

Geen specialist, wel altijd op de goede plek

Op het eerste oog lijkt Dessers geen uitgesproken specialiteit te hebben, ziet Peter Houtman, Eredivisie-topscorer uit het seizoen 1982/1983. "Maar hij doorziet vaak dingen: het lijkt erop of hij ruikt dat een speler in de fout gaat. Dat bleek wel bij het laatste doelpunt tegen Marseille. Hij staat er toch weer. En hij heeft een sterk lichaam."

Volgens Van Loen is de aanvallende speelwijze van Feyenoord op het lijf van Dessers geschreven. "Ze zetten veel druk op de tegenstander, dus de spits loopt altijd vooruit. Het is niet dat hij drie man voorbij gaat en een mooie actie maakt. Maar hij staat wel op de goede plek."

Ali Boussaboun denkt dat de verdedigers zich verslikken in de snelheid van Dessers. "Ondanks dat hij niet zo snel oogt, is hij dat wel als hij eenmaal op gang is", aldus de voormalig aanvaller, die in het seizoen 2005/2006 voor Feyenoord speelde. "Hij werkt ook nog eens keihard en is onverstoorbaar. Dat heb je wel nodig als je bij Feyenoord wilt slagen."

'Altijd die smile, dat mooie Vlaamse tongvalletje'

Met de bijna 50.000 hunkerende supporters in het stadion is het moeilijk om spits van Feyenoord te zijn, stelt Houtman, al jaren stadionspeaker in De Kuip. "Ik heb heel veel spitsen meegemaakt die op de training de trukendoos opengooiden en in de wedstrijd dat niet konden laten zien. Dat was Kuipvrees."

"Ik vond het juist prachtig om in het stadion te spelen. Hoe belangrijker de wedstrijd, hoe mooier ik het vond. Dat heeft Dessers ook. Altijd die smile erbij, met dat mooie Vlaamse tongvalletje. Daardoor is hij ook zo populair."

"En als je juicht met het publiek, ben je de man", weet publiekslieveling Obiku. De Nigeriaan bespeelde in de jaren negentig het publiek door steevast zijn shirt uit te trekken na een doelpunt. "Dessers geeft het publiek veel energie. Hij kan niet meer stuk."

Boussaboun denkt dat Dessers ook zo populair is omdat hij niet begon te zeuren toen hij aan het begin van het seizoen op de bank zat. "Hem werd een paar keer de vraag gesteld of hij niet bij de trainer op de deur klopte omdat hij reserve was. Dan zei hij: zo zit ik niet in elkaar, ik doe mijn best voor Feyenoord. Als je daarna ook nog belangrijke doelpunten maakt, dan word je snel in de armen gesloten door Het Legioen."

Een typisch Cyriel Dessers-moment: hij viert een doelpunt uitbundig met het publiek. Een typisch Cyriel Dessers-moment: hij viert een doelpunt uitbundig met het publiek. Foto: Pro Shots

'4 miljoen euro voor Dessers is peanuts'

De grote vraag is of Feyenoord inderdaad een poging gaat wagen om Dessers langer in De Kuip te houden. De club heeft weinige financiële mogelijkheden en moet eerst spelers verkopen om de koopoptie van 4 miljoen euro in de huurovereenkomst van de spits te lichten. De spits zelf zei na afloop van de eerste wedstrijd tegen Olympique Marseille dat hij wil blijven.

Van Loen is nog niet overtuigd: "Hij heeft er maar zes in de competitie gemaakt. 4 miljoen is in deze tijd niet zo veel geld voor een spits die tien keer scoort in de Conference League. Straks schiet hij tegen Marseille de elfde binnen, dan is hij goud waard. Maar je moet vooral de vraag stellen of hij het volgend seizoen weer zo goed doet."

Boussaboun had het wel geweten als hij in de schoenen van technisch directeur Frank Arnesen had gestaan. "Hij doet het goed, is nog jong en ligt goed bij het publiek. Ik vind het een goede investering. Ze hebben twee jaar geleden 4 miljoen euro voor Róbert Bozeník betaald in een tijd dat ze geen geld hadden. Dan is 4 miljoen peanuts. Een no-brainer."