Erwin Mulder moet na dit seizoen vertrekken bij sc Heerenveen. De 33-jarige keeper past niet in de toekomstplannen van de club. FC Utrecht presenteerde woensdag met de jonge Australiër Joshua Rawlins de derde aanwinst van komende zomer.

Mulder is bezig aan zijn tweede periode bij Heerenveen. Hij kwam tussen 2015 en 2017 al uit voor de Friese club en keerde er twee jaar geleden terug. Zijn contract loopt na dit seizoen af.

Dit seizoen miste Mulder een reeks wedstrijden door een gebroken duim. Na zijn blessure kreeg concurrent Xavier Mous in enkele duels de voorkeur. Mulder, die zijn plek heroverde, droeg de aanvoerdersband in de wedstrijden die hij wél speelde.

"Erwin heeft het hier de afgelopen twee seizoenen goed gedaan en zich na een vervelende blessure weer knap in het elftal geknokt. Met de blik op de toekomst vonden wij echter dat we nu een andere keuze moesten maken", zegt technisch manager Ferry de Haan van sc Heerenveen.

Heerenveen is Mulders vierde club als prof. Hij brak door bij Feyenoord, waarvoor hij in 140 officiële duels uitkwam. De Rotterdammers verhuurden hem in zijn begintijd voor één jaar aan Excelsior. Tussen 2017 en 2020 kwam Mulder uit voor Swansea City.

FC Utrecht is verdediger rijker

Bij FC Utrecht kan de nieuwe trainer Henk Fraser volgend seizoen beschikken over Rawlins. De achttienjarige Australische rechtsback komt over van Perth Glory uit zijn vaderland en heeft tot medio 2026 getekend.

Rawlins is de derde speler die komende zomer naar FC Utrecht verkast. De club uit de Domstad verzekerde zich eerder van de komst van Go Ahead Eagles-verdediger Luuk Brouwers en de Amerikaanse middenvelder Taylor Booth, die nu nog in het tweede elftal van Bayern München speelt.

De jonge Rawlins kan de vijfde Australiër worden die in het shirt van FC Utrecht speelt. Landgenoten Tommy Oar, Adam Sarota, Michael Zullo en Daniel Arzani gingen hem voor.