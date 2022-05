Giovanni van Bronckhorst gelooft dat hij met Rangers FC de Europa League-finale kan behalen ten koste van RB Leipzig. Die prestatie zou tevens een eerbetoon zijn aan de onlangs plotseling overleden materiaalman Jimmy Bell.

"Het was al een heel grote wedstrijd voor ons, maar we zijn nu nog standvastiger om Jimmy trots te maken", sprak Van Bronckhorst in de aanloop naar de return tegen RB Leipzig over de plotseling overleden materiaalman.

Bell werkte dertig jaar voor Rangers FC, waar hij als buschauffeur begon en daarna de rol als materiaalman op zich nam. Afgelopen zondag zat hij tijdens de Old Firm tegen Celtic (1-1) nog gewoon op de bank bij de ploeg van trainer Van Bronckhorst.

"We hebben veel over hem gesproken en zijn nog steeds in rouw", zei de Nederlandse hoofdtrainer. "Maar het karakter, het geloof en de vastberadenheid is er bij mijn spelers. We zullen er alles aan doen om de finale te bereiken."

Van Bronckhorst denkt niet aan persoonlijke doelen

Om de eindstrijd te behalen, moet Rangers FC een 1-0-nederlaag goed zien te maken in het eigen Ibrox Stadium. Eerder in de knock-outfase was de Schotse topclub al te sterk voor Borussia Dortmund, Rode Ster en SC Braga.

Mocht Rangers FC erin slagen ook het tweeluik met Leipzig te winnen, dan zorgt Van Bronckhorst voor een unieke prestatie. Rangers FC stond in 2008 voor de laatste keer in een Europese finale. Destijds was FC Zenit te sterk in de strijd om de UEFA Cup.

"Je droomt er als coach van om je ploeg naar finales te leiden, maar daar ben ik nu niet te veel mee bezig. Ik wil dat de club succesvol is. Hopelijk sluiten we bij een zeer select groepje topteams aan door deze Europese finale te bereiken."

De wedstrijd Rangers FC-RB Leipzig begint donderdag om 21.00 uur in Glasgow. De winnaar van het tweeluik wacht in de finale op woensdag 18 mei een krachtmeting met West Ham United of Eintracht Frankfurt.