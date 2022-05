Feyenoord is woensdag met een selectie van 22 spelers afgereisd naar Frankrijk voor de return tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De opvallendste naam in de groep is Jens Toornstra.

Toornstra liep in de kwartfinales tegen Slavia Praag een enkelblessure op en miste de laatste drie wedstrijden van Feyenoord. Onduidelijk is of hij donderdag weer volledig inzetbaar is tegen Marseille. Feyenoord meldt alleen dat de 33-jarige middenvelder "op de weg terug is en aansluit bij de groep".

Verder kent de 22-koppige selectie van trainer Arne Slot geen verrassingen. Keeper Justin Bijlow (geblesseerd) en middenvelder Cole Bassett (niet speelgerechtigd) zijn eveneens op het vliegtuig gestapt, ook al kunnen ze niet spelen.

Feyenoord hoopt zich in Marseille voor het eerst in twintig jaar weer voor een Europese finale te plaatsen. De Rotterdammers deden dat voor het laatst in 2002, toen de UEFA Cup-finale werd gehaald, waarin Borussia Dortmund werd verslagen.

De heenwedstrijd tegen Olympique Marseille werd vorige week donderdag met 3-2 gewonnen. Olympique Marseille-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer.

Op hetzelfde tijdstip is in Italië de aftrap bij de andere halve finale tussen AS Roma en Leicester City. De eerste wedstrijd tussen die clubs eindigde in 1-1.

22-koppige selectie Feyenoord Keepers: Valentin Cojocaru, Ofir Marciano, Thijs Jansen

Verdedigers: Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Philippe Sandler, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Gernot Trauner, Denzel Hall, Ramon Hendriks

Middenvelders: Jorrit Hendrix, Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes, Guus Til, Jens Toornstra

Aanvallers: Luis Sinisterra, Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen, Reiss Nelson, Patrik Walemark, Cyriel Dessers