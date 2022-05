Villarreal-voorzitter Fernando Roig Negueroles heeft geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie dinsdagavond in de halve finale van de Champions League. Volgens Roig Negueroles floot de Nederlander in alle twijfelgevallen in het voordeel van Liverpool.

"De scheidsrechter heeft simpelweg niet het benodigde niveau om een wedstrijd als deze te leiden", foeterde Roig Negueroles na afloop van het met 2-3 verloren duel tegenover de krant Marca.

Vooral een penaltysituatie bij een stand van 1-0 zorgt voor onbegrip bij Roig Negueroles. Makkelie weigerde zo'n tien minuten voor rust naar de stip te wijzen na een botsing tussen Giovani Lo Celso en Liverpool-keeper Alisson. Ook VAR Pol van Boekel zag geen reden om in te grijpen.

"Schandalig dat hier geen penalty voor wordt gegeven", zei Roig Negueroles, die zowel voorzitter als eigenaar van de Spaanse club is. "De doelman neemt hem gewoon mee. Een andere uitleg is er in mijn ogen niet."

76 Makkelie geeft geen penalty na botsing tussen Lo Celso en Alisson

'Alle twijfelgevallen in het voordeel van Liverpool'

Volgens Roig Negueroles was het penaltymoment niet de enige misser van Makkelie, die onder meer in Spaanse media juist complimenten kreeg voor zijn optreden in Estadio de la Cerámica.

"Vanaf de eerste minuut zijn alle twijfelgevallen in het voordeel van Liverpool geweest", zei hij. "Dit is geen excuus, want Liverpool was superieur en had de wedstrijd ruimer kunnen winnen. Maar de arbitrage past niet bij de standaard voor dit soort wedstrijden."

Ondanks zijn kritiek aan het adres van Makkelie en zijn team is er volgens Roig Negueroles geen sprake van woede. "Nee, ik ben niet boos. Ik ben heel trots om hier te staan, maar de arbitrage was vandaag gewoon erg slecht."