Virgil van Dijk staat op zaterdag 28 mei voor de derde keer in zijn carrière met Liverpool in de finale van de Champions League. De Engelsen bogen uit bij Villarreal een 2-0-achterstand om in een 2-3-zege.

Van Dijk verloor in 2018 zijn eerste finale met 3-1 van Real Madrid, een jaar later revancheerde hij zich door in de eindstrijd met 2-0 van Tottenham Hotspur te winnen. Over drie weken wordt Manchester City of opnieuw Real Madrid de tegenstander in Parijs.

"Hoewel het de derde keer wordt, is het toch weer een jongensdroom om in de finale te staan. Zeker met deze geweldige groep", reageerde Van Dijk na de zege op Villarreal, dat vorige week op Anfield al met 2-0 werd verslagen, bij RTL7.

Liverpool werd in de return door de thuisclub flink in de problemen gebracht. Al in de derde minuut kwam Villarreal op voorsprong en vlak voor rust werd het zelfs 2-0. In de tweede helft herstelde Liverpool zich op indrukwekkende wijze, met drie goals tussen de 62e en 74e minuut.

"We speelden in de eerste helft heel slordig met weinig variatie", beaamde Van Dijk. "Eigenlijk ging alles mis. Maar het maakt geen reet uit, want we gaan naar de finale."

106 Mané schiet Liverpool op voorsprong tegen Villarreal

'Klopp vertelde ons te spelen zoals we gewend zijn'

Na de dramatische eerste helft deed trainer Jürgen Klopp er alles aan om de ploeg weer op scherp te zetten. "Hij drukte ons op het hart weer te gaan voetballen op de manier waarop we dat het hele seizoen al doen", zei Van Dijk in een interview met BT Sport. "En om te laten zien hoe graag we de finale willen halen."

De boodschap kwam aan, want na rust was Liverpool heer en meester. Fabinho, Luis Díaz en Sadio Mané bogen de achterstand om in een zege. "Op basis van de tweede helft was dat terecht, maar in de eerste helft had de schade groter kunnen zijn."

Door het bereiken van de finale is Liverpool nog steeds in de race om als eerste Engelse club de 'quadruple' te pakken. 'The Reds' staan in de finale van de FA Cup, doen nog mee om de Engelse landstitel en hebben de League Cup al op zak.

"Het is een heel hectisch seizoen, want we spelen om de drie dagen", zegt Van Dijk. "Eigenlijk geniet je daardoor niet echt van de mooie momenten die er zijn. Al mogen we dit toch wel even vieren."