Bournemouth keert na twee jaar afwezigheid terug in de Premier League. Het elftal van trainer Scott Parker versloeg concurrent Nottingham Forest dinsdag met 1-0 en is daardoor zeker van de tweede plaats in het Championship.

Bournemouth volgt daarmee Fulham, dat zich eerder al verzekerde van promotie. De Londenaren maakten het feest maandag compleet door het kampioenschap op het tweede Engelse niveau veilig te stellen.

Invaller Kieffer Moore maakte in de 83e minuut het doelpunt waarmee hij de promotie van Bournemouth bezegelde. De ploeg heeft met nog één wedstrijd te gaan 85 punten. Nummer drie Nottingham Forest staat op 79 punten.

De nummers drie tot en met zes van het Championship strijden in de play-offs om de laatste promotieplaats. De onderste drie ploegen in de Premier League degraderen. Voor het Norwich City van doelman Tim Krul is het doek inmiddels al gevallen.

Bournemouth speelde tussen 2016 en 2020 onafgebroken in de Premier League, met een negende plaats als beste resultaat. Onder anderen Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld hebben een verleden bij de club uit het zuiden van Engeland.