Halve finales Champions League

Programma

LIVE: Villarreal-Liverpool 1-0 (0-2)

Danjuma ontbreekt wegens voetblessure

Van Dijk in de basis

Goedenavond en welkom in dit liveblog over de halve finales van de Champions League. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal-Liverpool. Veel plezier!