Ajax erkent dat het in de zaak rond het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars steken heeft laten vallen. De club gaat naar aanleiding van een dinsdag geopenbaard rapport werken aan een veiliger sportklimaat.

Het rapport werd in opdracht van Ajax opgesteld door het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Een van de conclusies luidde dat vrouwen die bij de club werkten geconfronteerd werden met ongewenst gedrag en daar veel last van hadden.

"Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden", toont Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen, zich schuldbewust. "Samen met de directie en hr gaan we werk maken van de beoogde verbeteringen. De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is."

Vrouwen maakten melding van ongewenst gedrag van met name Overmars, variërend van foute grappen en denigrerende opmerkingen tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag. Er werd geen klacht ingediend of aangifte gedaan.

"Wij zijn de vrouwen dankbaar die grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag met bijbehorende voorbeelden bij de onderzoekers hebben gemeld. Wij begrijpen dat dit verre van eenvoudig is geweest", zegt Meijaard.

Van der Sar: 'Mensen moeten zich veilig voelen'

De uitkomst van het rapport is voor Ajax aanleiding om te gaan werken aan een cultuurverandering. Om dat proces te waarborgen, wordt een onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie ingesteld.

"Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiligere cultuur en organisatie. Ik maak me hier persoonlijk hard voor", kijkt algemeen directeur Edwin van der Sar vooruit. "Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven."

"Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken."

Overmars moest begin februari vertrekken als directeur spelerszaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ajax kondigde daarop aan een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Ook is er melding gedaan bij het Instituut Sportrechtspraak.