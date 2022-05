Ajax moet na het grensoverschrijdend gedrag van voormalig directeur Marc Overmars werken aan een cultuurverandering. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad, dat in opdracht van Ajax onderzoek deed naar de zaak.

De 48-jarige Overmars moest begin februari vertrekken als directeur spelerszaken bij Ajax omdat hij voor een langere periode grensoverschrijdende berichten had gestuurd naar vrouwelijke medewerkers van de club. Daarbij deelde de oud-international volgens verschillende media ook een foto van zijn geslachtsdeel.

Twee weken daarna werd bekend dat assistent-trainer Winston Bogarde zich eveneens schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij zou zich in de periode van augustus 2019 tot september 2020 hebben misdragen. Het zou daarbij gaan om een vrouw die niet in dienst was van Ajax.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag", meldt Ajax dinsdag nadat de uitkomsten van het rapport zijn gedeeld met de medewerkers. "Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag."

Volgens Ajax is er geen aanklacht ingediend of aanklacht gedaan door de vrouwen. "Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies."

Ajax gaat een "breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige" begeleidingscommissie opzetten om de cultuurverandering te bewerkstelligen en een veiliger werk- en sportklimmaat te creëren. De commissie zal bestaan uit externe deskundigen en clubmedewerkers. Integriteitsspecialiste Mirjam Decoz is aangewezen als voorzitter. Daarnaast krijgen leidinggevenden, trainers en begeleiders een cursus rondom ongewenst gedrag.

Assistent-trainer Winston Bogarde zou zich ook een jaar lang schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Assistent-trainer Winston Bogarde zou zich ook een jaar lang schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Foto: Pro Shots

'Het spijt ons dat de werkomgeving onveilig was'

Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen, geeft toe dat Ajax flink tekort is geschoten. "Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden. Samen met de directie en HR gaan we werk maken van de beoogde verbeteringen."

"De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is, zodat voor iedereen duidelijk is dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd. En als het zich toch voordoet, medewerkers zich vrij voelen het aan de orde te stellen, elkaar daarop aanspreken en het zo nodig melden."

"Wij zijn de vrouwen dankbaar die grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag met bijbehorende voorbeelden bij de onderzoekers hebben gemeld. Wij begrijpen dat dit verre van eenvoudig is geweest."

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt zich persoonlijk hard te maken voor de beoogde cultuurverandering. "Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk. Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken."