De Feyenoord-fan achter de inzamelingsactie voor het behoud van Cyriel Dessers wordt bedreigd. Initiatiefnemer Peter van Seventer heeft om die reden besloten de opbrengst over te maken naar de officiële supportersvereniging, zo laat hij dinsdag weten aan het AD.

Van Seventer begon afgelopen weekend een crowdfundingactie om Dessers na dit seizoen in De Kuip te houden. De 27-jarige spits scoorde donderdag twee keer tegen Olympique Marseille (3-2) in de halve finales van de Conference League en is met zijn goals in Europa uitgegroeid tot een publiekslieveling in Rotterdam.

Dessers is echter niet eigendom van Feyenoord: hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van KRC Genk. Om de Belgische Nigeriaan definitief over te nemen van de Belgische club, moet Feyenoord 4 miljoen euro betalen. Dat geld heeft Feyenoord niet. Het was voor Van Seventer de reden om de inzamelingsactie op te zetten.

"Maar sinds maandagochtend krijg ik ineens doodsbedreigingen en dreigtelefoontjes", aldus de Feyenoord-fan, die dinsdag al 50.000 euro had opgehaald. "Weet je, ik ben ook maar een simpele jongen uit Den Haag die iets leuks wilde doen. Ik snap er niks van."

"Dan ben je toch gewoon niet goed in je pannetje? Ik ben dit voor de lol begonnen, niet omdat ik lekker op vakantie naar Curaçao wil of zo. Dat heb ik de laatste dagen voorbij horen komen, pure onzin. Als je de bedenker van zo'n initiatief gaat bedreigen, dan ben je de club Feyenoord gewoon niet waard."

Van Seventer heeft besloten de opbrengst te doneren aan de supportersvereniging FSV De Feijenoorder zodat al het geld naar de clubkas van Feyenoord gaat. Overigens was de Feyenoord-fan niet de enige persoon die een actie op touw zette om Dessers te behouden. De Rotterdamse ondernemer Dennis de Roo wil financieel bijspringen om Dessers voor Feyenoord te kopen. Het is de vraag of dat juridisch kan.