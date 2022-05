Kevin De Bruyne geeft Manchester City een goede kans op het bereiken van de Champions League-finale ten koste van Real Madrid. Volgens de Belgische middenvelder van de Engelse topclub is zijn ploeg in potentie de beste ter wereld.

"Spelen we zoals we dat vorige week deden, dan hebben we de potentie om de beste ploeg ter wereld te zijn, en dat moeten we morgen laten zien", zei De Bruyne dinsdag op de persconferentie in Estadio Santiago Bernabéu.

Vorige week maakte de ploeg van manager Josep Guardiola aan de hand van De Bruyne nog indruk in het heenduel met Real Madrid. 'The Citizens' maakten vier goals, maar wisten een marge van slechts één doelpunt (4-3) op te bouwen voor de return in Madrid.

"Presteren we net onder het niveau van vorige week, dan kan het zijn dat Real doorgaat, want ook zij behoren tot de absolute top", vervolgde De Bruyne. "Maar ik geloof in mijn ploeg en zal er alles aan doen om op het hoogst mogelijke niveau te presteren."

256 Bekijk de samenvatting van het doelpuntenfestijn tussen City en Real (4-3)

De Bruyne ziet CL-winst niet als kroon op carrière

De dertigjarige De Bruyne won in zijn carrière onder meer drie keer de Premier League, maar de winst van het belangrijkste Europese clubtoernooi ontbreekt nog op zijn erelijst.

De Bruyne zegt niet bezig te zijn met de nog ontbrekende prijs. "Het winnen van de Champions League verandert vooral de perceptie van de buitenwacht."

"Als speler wil je natuurlijk alles winnen, dat geldt ook voor mij. Maar toch, mijn zelfbeeld verandert er niet door als ik de Champions League win. Ik weet zelf wel wanneer ik iets goed of slecht doe."

Real Madrid-Manchester City begint woensdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de Champions League-finale, die op 28 mei in het Stade de France wordt gespeeld.