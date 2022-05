Thomas Müller blijft voorlopig bij Bayern München. De clubicoon heeft zijn contract bij 'Der Rekordmeister' dinsdag verlengd tot medio 2024.

De 32-jarige Müller speelt al zijn hele carrière voor Bayern München, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De middenvelder kwam tot dusver tot 624 officiële wedstrijden voor de Duitse grootmacht en was daarin goed voor 226 doelpunten en 242 assists.

"Müller is een rolmodel dat het wapen van onze club in zijn hart draagt", zegt Oliver Kahn, nu voorzitter van het raad van bestuur. "Voor Bayern is continuïteit heel belangrijk, dus we zijn blij dat we het contract met deze belangrijke speler hebben kunnen verlengen. Hij is een leider en een belangrijk persoon in de kleedkamer."

In augustus 2008 speelde Müller zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van Bayern, waarna de aanvallende middenvelder vanaf het seizoen 2009/2010 een basisplaats veroverde. Hij werd vervolgens snel een grote waarde voor de club uit Beieren.

Müller veroverde dit seizoen zijn elfde landstitel met Bayern, een clubrecord. Alleen in de seizoenen 2008/2009 (VfL Wolfsburg), 2010/2011 en 2011/2012 (twee keer Borussia Dortmund) greep de Duitser met 'FC Hollywood' naast het kampioenschap.

Thomas Müller, hier met doelman Manuel Neuer, veroverde dit seizoen zijn elfde landstitel met Bayern München. Thomas Müller, hier met doelman Manuel Neuer, veroverde dit seizoen zijn elfde landstitel met Bayern München. Foto: Getty Images

'Mijn periode bij Bayern is een fantastisch succesverhaal'

Verder won Müller ook twee keer de Champions League met Bayern. De Duitser heeft ook de DFB-Pokal (zes keer), de Duitse supercup (zeven keer), het WK voor clubs (twee keer) en de Europese Super Cup (twee keer) op zijn erelijst staan.

"Het pad dat ik bewandel sinds ik in 2000 overstapte naar de jeugdopleiding van Bayern München is een fantastisch succesverhaal", zegt een blije Müller. "Ik geniet er elk jaar van om de rode kleuren op en naast het veld te dragen. Ook als de wind in ons gezicht waait. We blijven er samen voor strijden."

Müller is ook al jaren een vaste kracht voor Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd door Argentinië in de finale te verslaan. De 112-voudig international werd in 2019 en 2020 niet meer opgeroepen omdat bondscoach Joachim Löw wilde doorselecteren. In juni 2021 keerde hij terug in de selectie.

Voor Bayern en Müller staat er dit seizoen niks meer op het spel. De 32-voudig kampioen van Duitsland veroverde onlangs al de landstitel. Bayern werd al in oktober uitgeschakeld in de DFB-Pokal en liet zich in de kwartfinales van de Champions League verrassen door Villarreal.