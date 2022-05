De UEFA heeft Sandro Schärer aangewezen als scheidsrechter voor de return in de halve finale van de Conference League tussen Olympique Marseille en Feyenoord. De 33-jarige Zwitser fluit in het Stade Vélodrome voor het eerst een wedstrijd in het derde Europese bekertoernooi.

Schärer floot dit seizoen tien Europese wedstrijden. Drie daarvan waren in de Champions League en vier in de Europa League. Ook had hij de leiding bij in totaal drie kwalificatieduels voor deze twee toernooien.

PSV, AZ en Vitesse zijn de enige Nederlandse clubs die in het verleden te maken hebben gehad met Schärer. Afgelopen seizoen floot hij nog het Europa League-duel tussen NS Mura en PSV. Dat duel werd ruim gewonnen door de Eindhovenaren (1-5).

Schärer had in 2019 op Old Trafford de leiding bij de wedstrijd tussen Manchester United en AZ (4-0) en twee jaar eerder stond ook Vitesse-OGC Nice onder zijn leiding. Die wedstrijd in de groepsfase van de Europa League werd door de Arnhemmers gewonnen door een laat doelpunt van Luc Castaignos.

346 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Olympique Marseille (3-2)

Schärer krijgt assistentie van Italiaanse VAR

Schärer wordt in Zuid-Frankrijk bijgestaan door zijn landgenoten Stéphane De Almeida en Bekim Zogaj. De Schot William Collum is de vierde man en de Italiaan Marco Di Bello zal fungeren als videoscheidsrechter.

Bij de heenwedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille was er voor het eerst in de Conference League een VAR om de scheidsrechter te assisteren. Het duel in De Kuip (3-2) stond onder leiding van de Brit Michael Oliver.

Feyenoord dient de 3-2-voorsprong op bezoek bij Olympique Marseille te verdedigen om zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. De wedstrijd in het Stade Vélodrome gaat om 21.00 uur van start.

