Feyenoord beraadt zich over het instellen van een beroep tegen een nieuwe UEFA-boete voor wangedrag van de eigen fans. Bij de Conference League-wedstrijd op bezoek bij Slavia Praag zou de Feyenoord-aanhang zich volgens de Rotterdamse club juist goed hebben gedragen.

De boete wegens het gooien van voorwerpen tijdens het kwartfinaleduel in Praag bedraagt 28.125 euro. Feyenoord won in de Tsjechische hoofdstad met 1-3 en stelde daarmee een plek in de halve finales van de Conference League veilig.

"De Feyenoord-aanhang heeft zich deze wedstrijd in onze ogen goed gedragen en heeft voor een mooie voetbalambiance in Praag gezorgd", schrijft Feyenoord dinsdag in een verklaring.

"Na een puike sfeeractie en verbale ondersteuning van het team zijn de doelpunten en uiteindelijk de overwinning uitbundig gevierd, maar naar onze mening niet op een wijze die in strijd was met de veiligheidsregels."

De nieuwe straf is de elfde UEFA-boete van het seizoen voor Feyenoord, dat de Europese voetbalbond al zo'n 500.000 euro moest betalen wegens wangedrag van de fans. Daarnaast kregen de Rotterdammers een voorwaardelijke straf van één Europese uitwedstrijd zonder publiek.

Feyenoord staat dit seizoen voor het eerst sinds 2002 in de halve finales van een Europees toernooi en legde donderdag in De Kuip met een 3-2-zege op Olympique Marseille de basis voor een plek in de eindstrijd. Donderdag is de return in Zuid-Frankrijk.

