Brentford-trainer Thomas Frank heeft de hoop op een langer verblijf van Christian Eriksen nog lang niet opgegeven. De Deense middenvelder is binnenkort transfervrij en wordt begeerd door andere Premier League-clubs.

"Ik ben altijd positief ingesteld. We hebben denk ik een heel goede kans op het verlengen van het contract van Christian", zei Frank maandagavond tegen de BBC na de verloren uitwedstrijd tegen Manchester United (3-0).

De dertigjarige Eriksen tekende in januari een contract voor een half jaar bij Brentford, waar de Deen zijn eerste speelminuten maakte sinds hij op het EK van vorige zomer een hartstilstand kreeg. Hij speelde tot dusver acht Premier League-wedstrijden, waarin hij een keer scoorde en twee assists gaf.

Eind maart kwam Eriksen ook weer in actie voor Denemarken en liet hij eveneens een goede indruk achter door zowel tegen Oranje als Servië te scoren. Volgens Engelse media hebben onder meer zijn oude club Tottenham Hotspur, Newcastle United en Manchester United interesse om de oud-Ajacied over te nemen.

Hoewel Eriksen bij die clubs ongetwijfeld meer kan verdienen, denkt Frank dat Brentford niet kansloos is in de strijd om zijn handtekening. "Ik weet dat Christian hier gelukkig is en van het voetbal geniet. Ik praat veel met hem en leg hem onze plannen voor. Het besluit volgt pas aan het einde van het seizoen."

Brentford nadert het einde van een verdienstelijk debuutseizoen in de Premier League. 'The Bees', die vorig seizoen voor het eerst naar het hoogste niveau promoveerden, staan veertiende en zijn zo goed als zeker van lijfsbehoud.