Ralf Rangnick denkt dat zijn opvolger Erik ten Hag komende zomer voor een flinke uitdaging staat op de transfermarkt. De Duitse interim-manager vindt dat de selectie van Manchester United in bijna elke linie versterking nodig heeft.

"We hebben met Tom Heaton, Dean Henderson en David de Gea drie uitstekende keepers, maar op alle andere posities zullen er spelers vertrekken. Ik zou dus niet de focus op een bepaalde linie leggen, maar op het hele team", zei Rangnick maandagavond na het thuisduel met Brentford (3-0) bij Sky Sports.

De 63-jarige Duitser zal zich zelf ook met het aankoopbeleid gaan bemoeien, want hij gaat na dit seizoen voor twee jaar verder als adviseur van Manchester United. Vorige week raadde hij Ten Hag al aan om enkele nieuwe aanvallers te halen, omdat 'The Red Devils' nu te afhankelijk zijn van Cristiano Ronaldo.

Het is nog altijd de grote vraag wat er met de 37-jarige sterspeler gaat gebeuren. Engelse media speculeren veelvuldig over een vertrek van Ronaldo, die zelf niet van plan lijkt weg te gaan. Toen hij maandag na de wedstrijd tegen Brentford het veld afliep, zei hij in het Portugees "ik ben nog niet klaar" in de camera.

"Ronaldo was vanavond weer heel belangrijk voor ons, dus waarom zou hij volgend seizoen geen deel kunnen uitmaken van de selectie?", vroeg Rangnick zich hardop af. "We moeten hoe dan ook spelers van topkwaliteit halen. Als dat lukt, denk ik niet dat het lang duurt voordat Manchester United terug is op de plek waar de club hoort."

Van Cristiano Ronaldo is het nog de vraag of hij na dit seizoen nog het shirt van Manchester United draagt. Van Cristiano Ronaldo is het nog de vraag of hij na dit seizoen nog het shirt van Manchester United draagt. Foto: Getty Images

'Ik had een Champions League-ticket verwacht'

Rangnick maakte van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen ook alvast gebruik om terug te blikken op zijn periode als interim-coach. Hij werd eind november aangesteld na het ontslag van clubicoon Ole Gunnar Solskjaer, maar de resultaten van United lieten ook onder de Duitse tussenpaus te wensen over.

'The Red Devils' werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld, strandden in de vierde ronde van de FA Cup tegen Middlesbrough en verloren de afgelopen maanden de aansluiting met de top vier. Een Champions League-ticket is in theorie nog mogelijk, maar dan mag Arsenal in de laatste vier competitieduels geen punt meer pakken.

"Ik kan natuurlijk niet volledig tevreden zijn met de afgelopen zes maanden. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat we ons wel voor de Champions League zouden kwalificeren. Dat was het doel, maar uiteindelijk bleken we niet constant genoeg", vindt Rangnick.

Manchester United sluit het seizoen af met uitwedstrijden tegen Brighton & Hove Albion (7 mei) en Crystal Palace (22 mei) en weet dan waar het volgend seizoen qua Europees voetbal aan toe is. De Premier League-club staat momenteel op de zesde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een Europa League-ticket.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League