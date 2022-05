Feyenoord krijgt mogelijk hulp uit onverwachte hoek als het revelatie Cyriel Dessers definitief wil overnemen van KRC Genk. De Rotterdamse ondernemer Dennis de Roo zegt maandag tegen Rijnmond dat hij er grof geld voor wil neerleggen.

Als Feyenoord de gehuurde Dessers definitief wil inlijven, moet er 4 miljoen euro betaald worden. Supporters startten al een inzamelingsactie, waarmee inmiddels bijna 50.000 euro is opgehaald.

"Het is serieus dat we willen investeren. Hoe en wat moet dan wel nog akkoord zijn bij Feyenoord. We zijn in afwachting of Feyenoord überhaupt openstaat van een financiering via een externe partij als wij", zegt De Roo tegen Rijnmond.

"Dat zouden we dan direct doen met Feyenoord, ter ondersteuning van deze actie. Hierdoor zou het wat ruimte geven op de rest van het budget, ook voor andere spelers. Maar de bal ligt bij Feyenoord."

Vooralsnog is onduidelijk of Feyenoord het geld van De Roo uit juridisch oogpunt überhaupt mag aannemen. De ondernemen deinst in ieder geval voor geen enkel bedrag terug. "Het zou ook de volle mep kunnen zijn."

Dessers maakt vooral Europees indruk bij Feyenoord

Dessers is dit seizoen een sensatie bij Feyenoord. De Belg met Nigeriaanse roots maakte vooral in de Conference League veel belangrijke doelpunten. Met tien treffers is hij topscorer van het derde Europese clubtoernooi.

Donderdag loodste Dessers zijn ploeg nog met twee goals langs Olympique Marseille in de halve finales (3-2). De returns tussen beide clubs is donderdag in Frankrijk. De winnaar van het tweeluik gaat naar de finale, die op 25 mei in Tirana wordt gespeeld.

In de Eredivisie staat Feyenoord mede dankzij zes competitiedoelpunten van Dessers derde. De ploeg van trainer Arne Slot speelt zondag thuis tegen nummer twee PSV.