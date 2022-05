Fulham heeft zich maandagavond verzekerd van het kampioenschap in het Engelse Championship. Dat deed de club, die al zeker was van promotie naar de Premier League, mede dankzij het 42e én 43e competitiedoelpunt van spits Aleksandar Mitrovic.

Op het eigen Craven Cottage was Fulham met liefst 7-0 te sterk voor Luton Town. Voormalig Ajax-verdediger Kenny Tete was een van de doelpuntenmakers, maar alle aandacht ging uit naar de 27-jarige Mitrovic.

De international van Servië maakte de 4-0 en 7-0 en vooral die laatste treffer was bijzonder. Het was al zijn 43e treffer van het seizoen, waarmee hij Guy Whittingham afloste als recordhouder in het Championship. Whittingham kwam in het seizoen 1992/1993 tot 42 goals namens Portsmouth.

Fulham had zich een kleine twee weken geleden al verzekerd van promotie naar de Premier League. De Londense club degradeerde een jaar geleden nog naar het tweede Engelse niveau.

Mogelijk levert het topseizoen van Fulham zaterdag tijdens de laatste Championship-speelronde nóg een record op. Op bezoek bij Sheffield United zijn drie doelpunten nodig om het seizoenstotaal op 109 te brengen en daarmee het record van Manchester City uit 2002 (108 goals) te verbeteren.

Achter kampioen Fulham is de strijd om het tweede promotieticket nog niet beslist. Die strijd gaat nog tussen Bournemouth, Nottingham Forest en Huddersfield Town.