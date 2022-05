Scheidsrechter Dennis Higler heeft maandag de leiding gekregen over AZ-Ajax, de wedstrijd waarin Ajax mogelijk kampioen wordt. Feyenoord-PSV, de andere Eredivisie-topper van zondag, is in handen van Serdar Gözübüyük.

Het is de vierde keer dit seizoen dat Ajax met Higler te maken krijgt. De Amersfoorter kreeg eerder FC Twente-Ajax (1-1), Feyenoord-Ajax (0-2) en Ajax-RKC Waalwijk (3-2) toegewezen.

Ajax is zondag voor de 36e keer kampioen van Nederland als gewonnen wordt van AZ en achtervolger PSV iets later op de dag van Feyenoord verliest. AZ-Ajax begint om 14.30 uur, waarna om 16.45 uur de aftrap van Feyenoord-PSV is.

In De Kuip heeft Gözübüyük voor de tweede keer dit seizoen de leiding over een duel tussen twee clubs uit de traditionele top drie. Hij was in oktober ook de scheidsrechter toen Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 van PSV won.

Gözübüyük floot dit seizoen ook AZ-Ajax in de halve finales van het bekertoernooi. De Amsterdammers waren toen met 0-2 te sterk. In de finale verloor de ploeg van trainer Erik ten Hag onlangs met 2-1 van PSV.

Er zijn dit seizoen nog drie speelrondes te gaan in de Eredivisie. Ajax heeft als koploper een voorsprong van vier punten op PSV.