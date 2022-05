De Oranjevrouwen staan komende zomer tijdens de groepsfase van het EK niet tegenover Rusland, maar treffen Portugal. Het is een van de gevolgen van de sancties die de UEFA maandagavond bekendmaakte wegens de oorlog in Oekraïne.

Portugal verloor in de play-offs voor het EK van Rusland, maar mag de vrijgekomen plek nu alsnog innemen. De andere twee groepsgenoten van Nederland zijn, zoals al bekend was, Zweden en Zwitserland.

Met Portugal treft Oranje op papier een vergelijkbare tegenstander als Rusland. De Portugese ploeg staat op de wereldranglijst vier plaatsen lager dan Rusland: 29e om 25e.

De Oranjevrouwen staan zelf op de vijfde plek van de mondiale ranglijst. Het sterke Zweden bezet de tweede plaats, terwijl Zwitserland de nummer negentien van de FIFA-ranglijst is.

De loting voor het EK werd eind oktober vorig jaar verricht, toen van een schorsing voor Rusland nog geen sprake was. In februari werden de Russen door de FIFA en UEFA al geschorst voor de rest van het huidige seizoen.

Groepsindeling EK vrouwenvoetbal 2022 Groep A: Engeland, Oostenrijk, Noorwegen, Noord-Ierland

Groep B: Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland

Groep C: Nederland, Zweden, Portugal, Zwitserland

Groep D: Frankrijk, Italië, België, IJsland

Nederland verdedigt Europese titel

Oranje is titelverdediger op het EK. In 2017 werd onder bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de Europese titel gepakt. Wiegman werd in mei vorig jaar opgevolgd door de Engelsman Mike Parsons.

Het EK voor vrouwen zou aanvankelijk vorig jaar worden gespeeld, maar omdat het EK voor mannen een jaar verschoven werd vanwege het coronavirus, werd besloten om ook het vrouwentoernooi een jaar later te houden.

Het EK begint op 6 juli op het Old Trafford van Manchester United met een wedstrijd tussen gastland Engeland en Oostenrijk. De finale is op 31 juli op Wembley.